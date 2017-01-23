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Публикации за 23.01.17

Зря старались: прокуратура Литвы не нашла госизмены в отдыхе детей в России

Зря старались: прокуратура Литвы не нашла госизмены в отдыхе детей в России

Генеральная прокуратура Литвы прекратила досудебное расследование пребывания вильнюсских школьников в детских оздоровительных лагерях в России. Детей и организаторов отдыха подозревали в госизмене, в том, что из школьников растят «пятую колонну».

Как сообщает Delfi, сегодня прокуратура выпустила заявление, в котором говорится, что «нет фактических данных, которые подтверждали бы первоначальные подозрения о помощи другому государству действовать против Литовской Республики». Таким образом, в Вильнюсской окружной прокуратуре «принято постановление о прекращении этого досудебного расследования». Впрочем, это постановление может еще быть обжаловано в суде.

Напомним, расследование было начато осенью 2014 года на основании поступившей информации о том, что ученики Вильнюсской средней школы им. Софьи Ковалевской и Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова в 2013-2014 годах участвовали в инициируемых и организуемых российскими общественными организациями международных молодежных лагерях, которые, в том числе, финансируются Минобороны РФ. Со стороны литовских чиновников зазвучали слова о «пятой колоне» и «госизмене». В школах были проведен обыски, обыскивали и дома учителей. Изымались флешки, информация с мобильников, файлы с компьютеров. Проводились опросы свидетелей и прочие следственные действия. Было получено более двенадцати объемных заключений специалистов центра судебных экспертиз. В заключениях специалистов важных для следствия данных не содержалось.

Комментируя всю эту фантасмагорическую историю, официальный представитель МИД России Александр Лукашевич тогда же говорил, что Москва видит в происходящем «охоту на ведьм» в духе времен холодной войны.

Вильнюс, Полина Березина

Вильнюс. Другие новости 23.01.17

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