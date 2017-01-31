СМИ: ФСБ проводит обыски в Эрмитаже

Публикации за 31.01.17

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски и изымают документы в Государственном Эрмитаже. По данным источников в правоохранительных органах, это может быть связано с потерей миллиарда при строительстве нового фондохранилища, передает «Фонтанка».

По данным издания, обыски начались сегодня около полудня. Оперативные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти, в частности, из районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (это подразделение уже год курирует и культурные объекты).

По информации «Фонтанки», контрразведчиков интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Издание напоминает, что контракт стоимостью 3,67 млрд рублей был заключен музеем с московской компанией «Мехстройтранс», причастной к громкому делу рестовраторов Минкульта. Сообщается, что фирма получила аванс около 1 млрд рублей, но осуществляла работы со значительным отставанием от графика и не оплачивала исполненные работы субподрядчикам.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на звонок «Фонтанки» не ответил. Его заместитель Георгий Велинбахов – тоже. В пресс-службе музея заявили, что только что пришли с важного мероприятия и не намерены ничего выяснять.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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