ФСБ задержала директора департамента Минкульта / Сына замдиректора Эрмитажа подозревают в крупном мошенничестве

Публикации за 29.03.17

Сотрудники ФСБ задержали в Москве директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ, Артема Новикова, который является сыном заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова.

Известно, что задержание состоялось 28 марта около 16:30 в здании министерства культуры на Леонтьевском переулке, 7, передает «Фонтанка». Операцию проводили оперативники службы экономической безопасности и службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. Уголовное дело возбудили сотрудники следственной службы ФСБ России. Высокопоставленного чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Издание отмечает, что Артем Новиков известный в Санкт-Петербурге как сын замдиректора по строительству Эрмитажа, находится на допросе у следователя ФСБ. Вскоре будет принято решение, в соответствии с которым его отпустят домой, либо задержат на двое суток. Но, по мнению наблюдателей, следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Примечательно, что до отца задержанного не могут дозвониться не только журналисты, но и его близкие люди. О местонахождении Новикова-старшего также ничего не известно.

Кроме того, по данным издания, во время появления сотрудников ФСБ, Артем Новиков читал доклад о проведении работ на памятниках архитектуры на территории Крыма. В этот момент дома у подозреваемого состоялся обыск. Примечательно, что Новиков-старший пристроил сына именно в департамент инвестиций, реставрации и строительства Минкульта. Произошло это еще в 2012 году. Ранее он работал шведской реставрационной фирме KPW, где в 30 лет стал директором. Позже он возглавил Ассоциацию реставраторов России.

Напомним, департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ, который возглавлял находящийся под следствием Борис Мазо, был реорганизован и потерял ряд функций. Его возглавил Новиков-младший. «Мы провели полную реорганизацию департамента, из него выведены вопросы имущества, контроля за имуществом. Выведены отдельно вопросы госохраны культурного наследия, ведения реестра памятников. Теперь департамент концентрируется только на двух вопросах – строительство и реставрация. Возглавил департамент Артем Новиков», – заявлял министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее ФСБ завершила следствие по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, главным из которых была Изборская крепость в Псковской области. Минкульт оказался в центре этого коррупционного скандала в начале 2016 года. Были задержаны заместитель министра Григорий Пирумов, начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо и два его заместителя. Всего обвиняемыми по делу проходят восемь человек.

Следствие полагает, что из 297 млн рублей, выделенных на реставрацию Изборской крепости, чиновники во главе с Григорием Пирумовым похитили 186 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.17

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