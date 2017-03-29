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Скандалы и происшествия

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Публикации за 29.03.17

Минкульт опроверг сообщение об аресте директора департамента Новикова / И пожурил журналистов
Фото: «Турпром»

Минкульт опроверг сообщение об аресте директора департамента Новикова И пожурил журналистов

Министерство культуры РФ опровергло информацию о том, что в Москве был задержан директор департамента инвестиций, реставрации и строительства ведомства Артем Новиков. Ранее СМИ сообщили, что чиновника задержали сотрудники ФСБ. «Информация не соответствует действительности, это говорит об уровне современной журналистики», – заявили в пресс-службе Минкульта.

В ведомстве также добавили, что Артем Новиков примет участие в работе коллегии Минкультуры, которая состоится в среду, 29 марта, передает РИА «Новости». Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что силовики задержали Новикова в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культуры.

Кроме того, «Фонтанка.ру» писала, что вчера, 28 марта, около 16:30 в Москве был задержан Артем Новиков. Задержание якобы проводили оперативники службы экономической безопасности и службы по борьбе с терроризмом ФСБ в здании Минкультуры в Леонтьевском переулке, дом 7.

РИА «Новости» сообщало, что отец Артема Новикова Михаил, который является заместителем директора Эрмитажа по решению Лефортовского суда Москвы помещен под домашний арест.

Москва, Иван Гридин

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