Адвокат назвал основание для ареста замдиректора Эрмитажа

Публикации за 01.04.17

Уголовное дело в отношении замдиректора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова связано с хищением бюджетных средств при реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца, пишет «Коммерсантъ».

«Поводом для уголовного дела Михаила Новикова, который был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под домашний арест Лефортовским райсудом Москвы, послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 млрд рублей на реставрацию и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца – «лабораторно-хранительского и административного корпуса», – пишет издание. Это подтвердил адвокат Новикова Алексей Гилинский.

Гилинский не стал комментировать само дело, сославшись на подписку о неразглашении, добавив, что Новикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) при реализации контрактов по Запасному дому.

Издание также отмечает, что по данным портала госзакупок, госконтракты на реконструкцию Запасного дома Эрмитаж заключил с ЗАО «Балтстрой», последний из двух – на безальтернативной основе: компания была единственным участником открытого конкурса, который в итоге признавали несостоявшимися.

Газета пишет, что в рамках дела 29 марта в Эрмитаже прошли обыски и выемка документов, на основании экспертизы которых следствие должно определить, были ли завышены объемы работ, выполненных компанией «Балтстрой».

Напомним, директор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев и управляющий этой же компании Александр Коченов проходят обвиняемыми по «делу реставраторов», которое возбудили сотрудники ФСБ в связи хищением бюджетных средств, предназначенных для реставрации объектов культурного наследия. Ущерб от аферы оценивается в 140 млн рублей.

Как писал «Новый День», ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест на два месяца замдиректора Эрмитажа Новикова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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