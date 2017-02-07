«Дело о йоге»: петербургский участковый решил идти до конца

Публикации за 07.02.17

Участковый Арсен Магомедов подал в Смольнинский районный суд Петербурга жалобу на решение о прекращении административного дела о незаконном миссионерстве, возбужденного в отношении программиста Дмитрия Угая, читавшего лекцию о йоге. О жалобе рассказал «Дождю» юрист правозащитного центр «Мемориал» Денис Шведов, который оказывает Угаю правовую поддержку.

По словам Шведова, в жалобе Магомедова сказано, что он пришел на лекцию Угая для проверки заявления о возможном нарушении закона. Участковый пишет, что Угай рассказывал о йоге «не как о физическом упражнении, а с точки зрения любви к Богу, духовному слиянию, стремлению к Богу как личности». «Вместе с тем, слово Бог, в любом из толковых словарей, в том числе и в толковых словарях Даля и Ожегова, означает всевысшее существо и неразрывно связано с религией», – пишет участковый. Также от заявителя, свидетелей и из открытых источников стало известно о принадлежности Угая к организации «Шри Тайчанья Сарасват Матх», добавляет Магомедов.

Таким образом, заключает полицейский, Угай в нарушение части 4 статьи 5.26 КоАП без необходимых документов публично распространял информацию о вероучении среди людей, не являющихся участниками соответствующего объединения, для их вовлечения в него.

Напомним, 22 октября 2016 года в лофт-проекте «Этажи» Дмитрий Угай был задержан Магомедовым, когда читал лекцию о духовных практиках йоги. Его привлекли по статье «Незаконной миссионерство» (санкция – штраф до 50 тыс. рублей) за «пропаганду вайшнавизма» (одно из течений индуизма). На суде выяснилось, что донос на Угая написал Наиль Насибулин, рассказавший, что о лекции он узнал в сентябре из афиши в соцсетях и не поленился покопаться в Сети, выясняя в том числе биографию лектора. После этого он сочинил заявление в полицию о готовящемся акте незаконной миссионерской деятельности.

Свидетельницей со стороны обвинения была петербурженка Мария Тресикова, которая прослушала всю лекцию Угая, но толком объяснить суду, в чем заключалась «пропаганда вайшнавизма», так и не смогла. Участковому Магомедову адвокаты Угая задали несколько вопросов, из которых выяснилось, что никаких достоверных данных о принадлежности лектора к какой-либо религиозной организации у Магомедова не было, а все «сведения» он получил от неких «двух женщин». Среди прочего ему задали и такие вопросы: «Какое у вас образование?». – «Университет МВД». – «Вам читали курс религиоведения?» – «Да». – «Вы своего профессора тоже останавливали?». Этот вопрос судья сняла, задала Магомедову еще пару вопросов, после чего удалилась на пять минут в совещательную комнату и вынесла решение о прекращении дела – в связи с отсутствием состава. Зал аплодировал.

Поправки в КоАП, позволяющие наказывать за миссионерство вне отведенных законом «О свободе совести» мест, предусмотрены «антитеррористическим» пакетом законов, внесенным депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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