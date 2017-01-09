Глава Федерации йоги о суде над йогом: давайте посадим и преподавателей института Азии и Африки / Занимающаяся йогой Сати Казанова теперь тоже боится ареста

Публикации за 09.01.17

Суд над преподавателем йоги, который должен состояться сегодня в Петербурге, вызвал бурную реакцию среди занимающихся этой древней оздоровительной и духовной практикой. Преподаватель йоги Дмитрий Угай обвиняется в «несанкционированной миссионерской деятельности» по так называемому «закону Яровой». Угай читал лекцию о йоге и индийской философии в лофт-проекте «Этажи». Донос на него написал некий «местный житель», который на лекции не был, рассказал сам Угай в интервью «Росбалту».

По его словам, заседание назначено на 15:10. Ранее судья вернула материалы дела в связи с нарушениями при составлении протокола. «Только через полтора месяца составили новый, меня с ним не ознакомили, взяли лишь подпись адвоката. И сразу передали в суд. Никаких уведомлений, кроме телефонограммы с приказом явиться в суд, я все это время не получал», – отметил Угай.

Как рассказал Угай в эфире «Эха Москвы», дело на него завели по заявлению некоего активиста Центра психологической безопасности. Члены этой организации проводят рейды под названием «Сафари по сектам». Они посещают разные мероприятия в поисках людей, которые, по мнению активистов, ведут миссионерскую деятельность. По словам Угая, после аналогичного доноса членов Центра одного человека уже осудили по «закону Яровой».

Президент Федерации йоги России Сергей Репин заявил радиостанции «Говорит Москва», что этот случай относится к разряду вопиющих. Он пояснил: «Люди, которые собираются судить преподавателя йоги, думаю, слабо разбираются в этом вопросе. В таком случае можно судить за индийские фильмы – за всё что угодно. Давайте тогда посадим всех преподавателей МГИМО с восточного отделения, из МГУ из института Азии и Африки, где подобные предметы обязательны для изучения. Они понимают, сколько людей занимается йогой в нашей стране?».

Как бы ни хотелось законодателям, йога – это не религия, а практика, которой занимаются люди всех конфессий, подчеркнул Репин.

Певица Сати Казанова, занимающаяся йогой, в своём Instagram написала, что после этого случая также опасается ареста из-за «пакета Яровой»: «Получается, всех нас, кто занимается йогой, могут запросто прийти и взять под арест? Мы ведь прошли эпоху сталинизма, живём в стране, предоставляющей своим гражданам свободу мысли, слова, а главное – верования! У человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний, на постижение себя и жизни».

Дело о нарушении Дмитрием Угаем требований Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» находится в производстве мирового судьи Д.В. Тен судебного участка №211 Петербурга, пишут «Новые известия». Саму лекцию Угай читал 22 октября на фестивале «Ведалайф» и был задержан сотрудниками полиции, которые доставили его в отдел. Показания Угай давать отказался, и в тот же день его отпустили.

Как отмечает адвокат Татьяна Гусева, в повторно составленном протоколе указывается, что Дмитрий Угай осуществлял миссионерскую деятельность от имени «Шри Чайтанья Сарасват Матх», выражавшуюся в публичном распространении информации о вероучении вайшнавизма среди лиц, не являющихся участниками данного религиозного объединения, с целью вовлечения данных лиц в состав участников религиозного объединения. При этом Дмитрий Угай не имел при себе решения общего собрания религиозной группы «Шри Чайтанья Сарасват Матх» о предоставлении ему соответствующих полномочий на осуществление от имени данной религиозной группы миссионерской деятельности п. 2. ст. 24.1. и п.1. ст. 24.2. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Адвокат подчеркивает, что это обвинение не согласуется ни с конкретными нормами закона, ни с принципами права, ни с гуманистическими идеалами человечества. Угай в своей лекции о йоге не выступал от имени какой-либо организации, названия организации не упоминал, преследовать целей вовлечения в состав какой-либо организации не мог, поскольку никакой информации о какой-либо организации и её вероучении не давал.

Статья 28-я Конституции РФ гарантирует гражданам свободу совести и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Очевидно, что положения Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», касающиеся миссионерской деятельности, противоречат Конституции РФ и должны быть отменены как неконституционные, подчеркивает адвокат. Принцип свободы вероисповедания закреплен в следующих международных актах: во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, принцип свободы совести (иметь любые убеждения), и вероисповедания в том числе, относится к естественным правам человека, на фундаменте которых стоит законотворческая и законоприменительная деятельность правового государства. При принятии решения суд вправе сослаться на принципы права, а не на конкретный закон, отмечает Гусева.

Адвокат Угая Сергей Латышевский, в свою очередь, рассказал, что по делу были собраны мнения пяти ведущих индологов и востоковедов. При этом все они выразили обеспокоенность, что под запрет попадает индийская культура, неотъемлемой частью которой является йога.

«Мне звонили граждане Индии, живущие в Петербурге. Они напуганы этой абсурдной ситуацией и задаются вопросом: что следующее будет запрещено? Полный запрет на индийскую культуру? Запретят аюрведу? Индийское кино? Аюрведа – часть официальной медицины Индии. А в России, ещё в 2006 году, Министерство Здравоохранения выпустило методическое пособие для терапевтов и врачей общей практики с рекомендациями использовать элементы хатха – йоги в качестве дыхательных упражнений. Это – действующий нормативный документ», – подчеркнул защитник.

Он добавил, что Ярослав Владимирович Васильков, ведущий индолог, доктор филологических наук, Председатель Правления Санкт-Петербургского общества культурных связей с Индией, проанализировав стенограмму лекции Дмитрия Угая, сделал следующее заключение: «Ни малейшего уклона в сторону конкретного направления индуизма, никакой попытки проповедовать индуизм я не обнаружил. Это была научно-популярная лекция, не имеющая ничего общего с миссионерской деятельностью».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 09.01.17

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