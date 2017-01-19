Суд в Петербурге прекратил нашумевшее «дело о йоге» / Состава правонарушения нет, зал аплодировал

Публикации за 19.01.17

Суд в Петербурге прекратил дело ведического монаха Дмитрия Угая, «загремевшего» в полицию за чтение лекции о йоге. Судья Жанна Кустанович, выслушав свидетелей и проводившего задержание участкового, пришла к выводу, что состава преступления не было. «Прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения», – цитирует «Фонтанка» резолютивную часть постановления суда. Решение судьи зал сопроводил аплодисментами.

Дмитрий Угай был задержан в октябре этого года, когда читал лекцию о йоге в лофт-проекте «Этажи». Угая привлекли по статье «Незаконное миссионерство» (санкция – штраф до 50 тысяч) и отдали под суд за то, что он якобы проповедовал неподготовленным умам идеи вайшнавизма – течения индуизма.

На суде выяснилось, что донос на Угая написал Наиль Насибулин. Он рассказал, что о лекции Угая узнал в сентябре из афиши в соцсетях, после чего не поленился покопаться в Сети, выясняя в том числе биографию лектора, и сочинил заявление в полицию о готовящемся акте незаконной миссионерской деятельности.

Свидетельницей со стороны обвинения была петербурженка Мария Тресикова, которая прослушала всю лекцию Угая, но толком объяснить, в чем заключалась «пропаганда вайшнавизма», она так и не сумела. Задерживавший Угая участковый 76-го отдела Арсен Магомедов рассказал, что приехал в «Этажи» и остановил лекцию, попросив Угая предъявить решение общего собрания религиозной организации (необходимое условие миссионерской деятельности по «поправкам Яровой» – прим. ред.). Нужной бумаги, конечно же, не было, после чего Угая доставили в отдел полиции. Адвокаты Угая задали участковому ряд вопросов, из которых выяснилось, что никаких достоверных данных о принадлежности лектора к какой-либо религиозной организации у Магомедова не было, а все «сведения» он получил от неких «двух женщин». Среди прочего ему задали и такие вопросы: «Какое у вас образование?». – «Университет МВД». – «Вам читали курс религиоведения?» – «Да». – «Вы своего профессора тоже останавливали?». Этот вопрос судья сняла, задала Магомедову еще пару вопросов, после чего удалилась на пять минут в совещательную комнату и вынесла решение о прекращении дела – в связи с отсутствием состава.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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