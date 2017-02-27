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Публикации за 27.02.17

В Петербурге направлено в суд уголовное дело главы МО Колпино

В Петербурге направлено в суд уголовное дело главы МО Колпино

В Петербурге направлено в суд уголовное дело Вадима Иванова – главы МО Колпино. Он обвиняется по статье 162 УК РФ – «Разбой», сообщает пресс-служба СКР.

Преступление было совершено еще в 2003 году. По версии следствия, в сентябре 2003-го наркозависимая петербурженка Сорокоумова, узнав, что ее сестра планирует перевезти из Москвы крупную сумму денег, склонила к хищению Сергея Киржакова, который привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова. Вечером 4 октября на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова, Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили более 1,4 млн рублей. Затем они скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от указанного дома.

Ранее судом Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков осуждены к различным срокам лишения свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемого Иванова в инкриминируемом ему деянии, при этом его доводы об оговоре полностью опровергнуты.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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