«Прыгающее» поле петербургской «Зенит-Арены» закрепили, как и обещали

Публикации за 09.03.17

Вибрацию выкатного поля стадиона на Крестовском острове удалось полностью устранить. Об этом сообщил сегодня вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. «Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», – цитирует «Интерфакс» слова чиновника.

Ранее Албин говорил, что к началу марта проблема с вибрацией будет решена. На поле устанавливаются 720 домкратов. В конце февраля состоялся заключительный проверочный визит специалистов ФИФА на петербургский стадион-долгострой. Инспекция в целом осталась довольна увиденным.

29 декабря 2016 года стадион на Крестовском был официально сдан в эксплуатацию. При этом вице-губернатор Игорь Албин пояснил, что стройку разделили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта.

Стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» на Крестовском острове строится уже рекордные 9 лет – с 2007 года. Это один из самых скандальных долгостроев Петербурга. Общая площадь стройки – более 270 тыс. кв. метров. Количество посадочных мест – 68 тыс. (вместимость во время театрально-концертных мероприятий – более 77 тыс.). Первоначальная стоимость проекта составляла 6 млрд рублей. Однако к осени 2013 года цена вопроса возросла до астрономической суммы в 43,8 млрд рублей. Позже стоимость была снижена до 34 млрд рублей. Сроки сдачи стадиона многократно переносили. Расходы на строительство стадиона проверяли и Счетная палата, и прокуратура, были найдены серьезные нарушения.

Осенью выяснилось, что на стадионе – проблемы с выкатным полем. Из-за недостаточной жесткости и тяжести металлического корыта выкатное поле стадиона начинало вибрировать при беге по газону. Недостаток выявила комиссия ФИФА, попрыгавшая по полю. Проблему решили устранить с помощью нескольких сотен домкратов.

Стадион за время строительства сменил трех подрядчиков. В последний раз «коней меняли» в июле прошлого года. Контракт на строительство стадиона с «Инжтрансстроем-СПб» стоимостью 9,1 млрд рублей был расторгнут городскими властями, поскольку компания не освоила около 2,7 млрд рублей авансов. Также были расторгнуты еще два контракта – с АО «Корпорация «Трансстрой» и «Инжтрансстроем» – на сумму 2,9 и 12,5 млрд рублей, соответственно. Новым подрядчиком по достройке арены было выбрано ОАО «Метрострой». ФАС внесла «Инжтрансстрой-СПб» в реестр недобросовестных поставщиков.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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