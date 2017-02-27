Инспекция ФИФА осталась довольна стадионом на Крестовском

Публикации за 27.02.17

Комиссия ФИФА, проверявшая стадион на Крестовском острове, осталась довольна увиденным. Как заявил глава департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит сегодня после осмотра объекта, газон выкатного поля к первой игре на стадионе в апреле будет приведён в порядок.

На вопрос одного из журналистов о состоянии поля, которое находится не в очень хорошем состоянии, Смит ответил шуткой: «Если бы вы лежали вне пределов стадиона месяцев шесть, то вы бы выглядели тоже не очень презентабельно».

«Специалисты, представители города и клуба Зенит, которые обладают прекрасным опытом подготовки полей для футбольных матчей именно в этих зимних условиях, работают над улучшением этого поля. Существует план подготовки этого поля с учетом всех местных условий. Будет включен подогрев поля и другие системы, которые подготовят поле к матчу», – цитирует «Балтика» слова футбольного чиновника. «Для меня большое удовольствие стоять перед вами уже без строительной каски и говорить уже исключительно о футболе. В целом мы удовлетворены», – подчеркнул Колин Смит.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что к началу марта будет устранена проблема с вибрацией на стадионе. По его словам, в настоящее время устанавливаются 720 домкратов и к 3-4 марта будут устанавливаться по 120 домкратов в сутки.

Как пишет «Фонтанка», сегодняшняя инспекция – это заключительный проверочный визит специалистов ФИФА на петербургский стадион-долгострой. Делегацию возглавили генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Также присутствовали вице-губернаторы Игорь Албин и Владимир Кириллов. Специальным гостем стал бывший капитан «Барселоны» и трехкратный победитель Лиги чемпионов Карлес Пуйоль.

Сорокин обрисовал ситуацию так: «Сегодня утром у нас состоялось общепленарное заседание, на котором мы обсудили вопросы, связанные не только со стадионом, но и с подготовкой города к турниру в целом. Наши эксперты сейчас разошлись по всему стадиону. Есть еще рабочие вопросы, но я уверен, что к Кубку конфедераций мы подойдем во всеоружии».

29 декабря 2016 года стадион на Крестовском был официально сдан в эксплуатацию. При этом вице-губернатор Игорь Албин пояснил, что стройку разделили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта.

Стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» на Крестовском острове строится уже рекордные 9 лет – с 2007 года. Это один из самых скандальных долгостроев Петербурга. Общая площадь стройки – более 270 тыс. кв. метров. Количество посадочных мест – 68 тыс. (вместимость во время театрально-концертных мероприятий – более 77 тыс.). Первоначальная стоимость проекта составляла 6 млрд рублей. Однако к осени 2013 года цена вопроса возросла до астрономической суммы в 43,8 млрд рублей. Позже стоимость была снижена до 34 млрд рублей. Сроки сдачи стадиона многократно переносили. Расходы на строительство стадиона проверяли и Счетная палата, и прокуратура, были найдены серьезные нарушения.

Осенью выяснилось, что на стадионе – проблемы с выкатным полем. Из-за недостаточной жесткости и тяжести металлического корыта выкатное поле стадиона начинало вибрировать при беге по газону. Недостаток выявила комиссия ФИФА, попрыгавшая по полю. Проблему решили устранить с помощью нескольких сотен домкратов.

Стадион за время строительства сменил трех подрядчиков. В последний раз «коней меняли» в июле прошлого года. Контракт на строительство стадиона с «Инжтрансстроем-СПб» стоимостью 9,1 млрд рублей был расторгнут городскими властями, поскольку компания не освоила около 2,7 млрд рублей авансов. Также были расторгнуты еще два контракта – с АО «Корпорация «Трансстрой» и «Инжтрансстроем» – на сумму 2,9 и 12,5 млрд рублей, соответственно. Новым подрядчиком по достройке арены было выбрано ОАО «Метрострой». ФАС внесла «Инжтрансстрой-СПб» в реестр недобросовестных поставщиков.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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