Мутко «обрадовал»: на «Зенит-Арену» нужны еще деньги

Публикации за 19.01.17

Стадиону-долгострою на Крестовском острове нужно дополнительное финансирование – порядка 1,5-2 млрд рублей. Средства нужны на «адаптацию» арены к работе, заявил сегодня вице-премьер Виталий Мутко.

Он прибыл на Крестовский остров для запуска брендированного состава метро к Кубку конфедераций. На вопрос о подготовке стадиона к ЧМ-2018 Мутко ответил, что потребуются еще деньги для адаптации стадиона к требованиям ФИФА. Сейчас стадион удовлетворяет уровню внутреннего чемпионата.

«Нужны дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов, на время ЧМ мы должны построить павильоны спонсоров, технические павильоны. Это тоже требует ресурсов. Еще расширить зону прессы, wi-fi подключить. Не менее тридцати камер будет на стадионе, чтобы сделать картинку. Также требования к обслуживанию категорий VIP. Различная мебель, кухонное оборудование. Это все то, что в общестроительный проект не входит», – цитирует «Фонтанка»

ответ Мутко. Чиновник оценил расходы в «приблизительно 1,5-2 миллиарда». Финансирование будет совместным: вложатся ФИФА, правительство РФ, регион, и ФК «Зенит», «утешил» Мутко.

В целом в стадион на Крестовском вложены уже 48 млрд рублей.

Стадион «Зенита» на Крестовском острове строится уже рекордные 9 лет – с 2007 года. Это один из самых скандальных долгостроев Петербурга. Общая площадь стройки – более 270 тыс. кв. метров. Количество посадочных мест – 68 тыс. (вместимость во время театрально-концертных мероприятий – более 77 тыс.). Первоначальная стоимость проекта составляла 6 млрд рублей. Однако к осени 2013 года цена вопроса возросла до астрономической суммы в 43,8 млрд рублей. Позже стоимость была снижена до 34 млрд рублей, но затем снова подросла. Сроки сдачи стадиона многократно переносили. Расходы на строительство стадиона проверяли и Счетная палата, и прокуратура, были найдены серьезные нарушения.

Осенью прошлого года выяснилось, что на стадионе – проблемы с выкатным полем. Из-за недостаточной жесткости и тяжести металлического корыта выкатное поле стадиона начинало вибрировать при беге по газону. Недостаток выявила комиссия ФИФА, попрыгавшая по полю. Проблему решили устранить с помощью нескольких сотен домкратов.

29 декабря стадион на Крестовском был официально сдан в эксплуатацию. При этом вице-губернатор Игорь Албин пояснил, что стройку разделили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта.

Перед новым годом комитет по строительству Петербурга без конкурса заключил контракт на 2 млрд рублей с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона. Вся сумма уже выплачена авансом. Новую смету утвердил петербургский центр госэкспертизы. 2 млрд будут направлены на обустройство зоны контроля доступа стадиона и на приспособление арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершиться до конца марта этого года.

20 декабря стройкомитет заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на 1 млрд рублей на доделку стадиона. По заверениям чиновников, общая смета стройки не изменилась: это по-прежнему 42 млрд рублей. Вернуть дополнительно потраченные средства планируют позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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