Власти Петербурга доплатили еще 2 млрд рублей за «Зенит-Арену» / Деньги пойдут на приспособление арены к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018

Публикации за 09.01.17

Комитет по строительству Петербурга без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона на Крестовском острове стоимостью 2 млрд рублей. Контракт был заключен 29 декабря. Вся сумма уже выплачена авансом. Новую смету в 2 млрд утвердил 22 декабря петербургский центр госэкспертизы.

Как сообщает «Фонтанка», в Смольном пояснили, что эти 2 млрд будут направлены на обустройство зоны контроля доступа стадиона и на приспособление арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершиться до конца марта этого года.

20 декабря стройкомитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на 1 млрд рублей на доделку стадиона. По заверениям чиновников, общая смета стройки не изменилась: это по-прежнему 42 млрд рублей. Вернуть дополнительно потраченные средства планируют позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.

29 декабря стадион на Крестовском был официально сдан в эксплуатацию. При этом вице-губернатор Игорь Албин пояснил, что стройку разделили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта.

Стадион «Зенита» на Крестовском острове строится уже рекордные 9 лет – с 2007 года. Это один из самых скандальных долгостроев Петербурга. Общая площадь стройки – более 270 тыс. кв. метров. Количество посадочных мест – 68 тыс. (вместимость во время театрально-концертных мероприятий – более 77 тыс.). Первоначальная стоимость проекта составляла 6 млрд рублей. Однако к осени 2013 года цена вопроса возросла до астрономической суммы в 43,8 млрд рублей. Позже стоимость была снижена до 34 млрд рублей. Сроки сдачи стадиона многократно переносили. Расходы на строительство стадиона проверяли и Счетная палата, и прокуратура, были найдены серьезные нарушения.

Осенью выяснилось, что на стадионе – проблемы с выкатным полем. Из-за недостаточной жесткости и тяжести металлического корыта выкатное поле стадиона начинало вибрировать при беге по газону. Недостаток выявила комиссия ФИФА, попрыгавшая по полю. Проблему решили устранить с помощью нескольких сотен домкратов.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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