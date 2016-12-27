Приемку «Зенит-Арены» перенесли на март 2017 года / Заключен очередной госконтракт почти на 1 млрд рублей

Публикации за 27.12.16

Футбольный стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, строительство которого идет уже около 10 лет, вновь не готов к сдаче. Его ввод в эксплуатацию отложен на три месяца, а для устранения выявленных недостатков был заключен дополнительный госконтракт почти на 1 млрд рублей.

Сдача стадиона на Крестовском острове была намечена на 26 декабря, однако была перенесена на 31 марта 2017 года. Власти Санкт-Петербурга должны получить от Ростехнадзора заключение о соответствии стадиона проекту, необходимое для окончательного ввода в эксплуатацию.

По данным «Фонтанки», 20 декабря Смольный заключил с «Метростроем» новый контракт на установку систем безопасности и контроля доступа на 950 млн рублей. Чиновники утверждают, что формально смета не увеличится, а средства будут взыскивать в городскую казну с экс-генподрядчика «Трансстрой», договор с которым расторгли в августе. Между тем, эти средства не были заложены в городской бюджет ни на текущий, ни на будущий год. Это означает, что строительство стадиона будет продолжатся за счет социальных объектов, как уже было ранее, отмечает издание.

Нынешний генподрядчик «Метрострой» получил на строительство 5,3 млрд рублей, причем часть этих средств изначально выделялась на строительство школ, детских садов и больниц. При этом 23 декабря Смольный подписал с компанией дополнительное соглашение, согласно которому до конца 2016 года будут сданы работы только на 500 млн рублей, а на оставшиеся 4,8 млрд рублей – уже в первом квартале 2017 года.

Как писал «Новый День», минувшей осенью комиссия ФИФА обнаружила серьезную проблему с выкатным полем стадиона. Из-за недостаточной жесткости и тяжести металлического корыта выкатное поле стадиона начинало вибрировать при беге по газону. Недопустимую вибрацию устранят с помощью нескольких сотен домкратов. Сначала строители укрепят металлическое основание поля, затем поставят дополнительные опоры и установят домкраты и виброгасители.

На днях на «Зенит-Арене» проводили испытания противопожарной системы и все опять оказалось не слава богу: стадион немножко затопило. Для откачки воды вызывали спецмашины «Водоканала».

Стадион «Зенита» на Крестовском острове строится с 2007 года. Это один из самых скандальных долгостроев Петербурга. Общая площадь стройки – более 270 тыс. кв. метров. Количество посадочных мест – 68 тыс. (вместимость во время театрально-концертных мероприятий – более 77 тыс.). Первоначальная стоимость проекта составляла 6 млрд рублей. Однако к осени 2013 года цена вопроса возросла до астрономической суммы в 43,8 млрд рублей. Позже стоимость была снижена до 42 млрд рублей. Сроки сдачи стадиона многократно переносили. Расходы на строительство проверяли и Счетная палата, и прокуратура, были найдены серьезные нарушения. В 2018 году на нем должны пройти матчи чемпионата мира по футболу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 27.12.16

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