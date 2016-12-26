Не прошло и девяти лет: «Зенит-Арену» наконец-то достроили / Строители объявили об окончании работ на объекте

Публикации за 26.12.16

Генеральный подрядчик строительства многострадального стадиона «Зенит-Арена» – «Метрострой» сообщил об окончании строительно-монтажных работ на арене. Об этом сообщил представитель компании-подрядчика Екатерина Гигиняк в своем твиттере.

По ее данным, документы о сдаче в эксплуатацию стадиона должны быть подписаны сегодня.

Ранее в аппарате вице-губернатора северной столицы Игоря Албина сообщили, что сдача арены переносится – это произойдет до конца недели.

Первые тестовые игры на новом стадионе должны пройти в апреле.

На днях на арене протестировали видеотабло, а накануне – разноцветную подсветку. Ранее на «Зенит-Арене» проводили испытания противопожарной системы и все опять оказалось не совсем в порядке: стадион немножко затопило. Для откачки воды вызывали спецмашины «Водоканала».

Отметим, что «Метрострой» стал третьим по счету генподрядчиком строительства арены в августе этого года.

Стадион «Зенита» на Крестовском острове, который летом 2017 года примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году Чемпионат мира по футболу, строится уже рекордные 9 лет – с 2007 года. Это один из самых скандальных долгостроев Петербурга. Общая площадь стройки – более 270 тыс. кв. метров. Количество посадочных мест – 68 тыс. (вместимость во время театрально-концертных мероприятий – более 77 тыс.). Первоначальная стоимость проекта составляла 6 млрд рублей. Однако к осени 2013 года цена вопроса возросла до астрономической суммы в 43,8 млрд рублей. Позже стоимость была снижена до 34 млрд рублей. Сроки сдачи стадиона многократно переносили. Расходы на строительство стадиона проверяли и Счетная палата, и прокуратура, были найдены серьезные нарушения.

Осенью выяснилось, что на стадионе – проблемы с выкатным полем. Из-за недостаточной жесткости и тяжести металлического корыта выкатное поле стадиона начинало вибрировать при беге по газону. Недостаток выявила комиссия ФИФА, попрыгавшая по полю. Недопустимую вибрацию планируют устранить с помощью нескольких сотен домкратов. Соответствующий план составила специальная рабочая группа, созданная по распоряжению администрации Петербурга.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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