Депутат Госдумы предложил сделать драки футбольных фанатов видом спорта / Ввести правила и проводить чемпионаты

Публикации за 06.03.17

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил сделать драки футбольных фанатов отдельным видом спорта. Он уверен: с российскими футбольными фанатами «нужно и можно работать, а их агрессию легко направить в мирное русло». Лебедев напомнил, что недавно британский канал ВВС снял «страшный» фильм о российских футбольных фанатах. «В Англии и Америке в моде новая «русская клюква»: теперь к атомным медведям, пьющим водку из самовара, добавились грозные «футбольные хулиганы», сметающие все на своем пути. Монстры, чуть ли не вампиры и каннибалы», – цитирует слова Лебедева сайт ЛДПР.

По словам депутата, уязвленную гордость британских футбольных фанатов «можно понять»: «Во-первых, ЧМ по футболу отдали России, а не Великобритании. А во-вторых, не так давно в Марселе наши фанаты легко отделали английских «коллег» – которые до сих пор считались самыми грозными в мире и практически непобедимыми». Всерьез Лебедев напомнил о том, что именно в Великобритании «совершенно справедливо ставят знак равенства между «фанат» и «хулиган», а британские фанаты «любят громить все подряд», в то время как фанаты «отечественного производства», хотя порой и дерутся, «но только с «коллегами», никак не задевая «мирное население».

Лебедев призвал либо восстановить Всероссийское объединение болельщиков либо создать аналогичную организацию, поскольку «фанаты охотно идут на контакт, с ними можно и нужно работать». «И учитывая, что наши фанаты – бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт!, – убежден депутат. – Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву – драку «стенка на стенку»? Ввести правила, проводить соревнования команд».

По его мнению, такой шаг имел бы и военно-прикладной смысл. «Агрессию фанатов можно, таким образом, направить в мирное русло. И подать пример всем остальным странам, той же Англии. Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте», – обрисовал счастливое фанатское будущее вице-спикер.

Он уверен, что подобное зрелище собирало бы не меньше зрителей, чем сами футбольные матчи, а «Россия стала бы пионером в новом виде спорта».

Лебедев также заверил, что Россия всерьез готовится к ЧМ-2018. «Приняты все меры безопасности, модернизировано законодательство. Ни одному туристу не стоит опасаться ехать к нам летом 2018 года», – заключил он.

Москва, Полина Николаева

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