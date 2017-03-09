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Публикации за 09.03.17

Архангельский арбитраж начал банкротить самого богатого депутата Госдумы

Архангельский арбитраж начал банкротить самого богатого депутата Госдумы

Арбитраж Архангельской области ввел процедуру реструктуризации долгов депутата Госдумы единоросса Андрея Палкина. В 2015 году Палкин заработал 1,5 млрд руб., став, таким образом, самым богатым думцем.

Производство по делу о банкротстве Палкина было возбуждено накануне, а заявление о признании его банкротом Палкин подал в арбитраж 1 февраля. Суд не принял обращение депутата сразу, сославшись на нарушения законодательства при его подаче. В частности, должник не направил копии своего заявления конкурсным кредиторам и в уполномоченные органы. На устранение нарушений Палкину был дан месяц.

По данным ФНС, задолженность Палкина на 10 февраля составляла около 148 млн руб. Половина этой суммы – долги перед федеральным бюджетом. К следующему заседанию суда, которое состоится 19 сентября, депутат должен подготовить план погашения задолженности.

В разговоре с РБК депутат признавался, что пожалел об избрании в Госдуму, так как был вынужден избавиться от всех предпринимательских активов. Ему в том числе пришлось срочно продать квартиры и технику, которые были частью его бизнеса. Часть имущества он продал с рассрочкой платежа на 15 лет, при этом необходимость уплатить налог с продажи наступила уже сейчас. Палкин владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, ему также принадлежат более 200 транспортных средств. При этом как областной депутат Палкин задекларировал доход за 2015 год в размере 483 млн руб. По словам самого депутата, 1,5 млрд руб. – это «общий валовый оборот возглавляемого им холдинга», а 483 млн – это его личный доход.

Палкин еще с 90-х годов занимается бизнесом в городе Котласе Архангельской области. Ему принадлежат восемь компаний, работающих на строительстве дорог и жилья, в том числе недорогого.

Архангельск, Полина Николаева

Архангельск. Другие новости 09.03.17

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