Архангельский арбитраж начал банкротить самого богатого депутата Госдумы

Публикации за 09.03.17

Арбитраж Архангельской области ввел процедуру реструктуризации долгов депутата Госдумы единоросса Андрея Палкина. В 2015 году Палкин заработал 1,5 млрд руб., став, таким образом, самым богатым думцем.

Производство по делу о банкротстве Палкина было возбуждено накануне, а заявление о признании его банкротом Палкин подал в арбитраж 1 февраля. Суд не принял обращение депутата сразу, сославшись на нарушения законодательства при его подаче. В частности, должник не направил копии своего заявления конкурсным кредиторам и в уполномоченные органы. На устранение нарушений Палкину был дан месяц.

По данным ФНС, задолженность Палкина на 10 февраля составляла около 148 млн руб. Половина этой суммы – долги перед федеральным бюджетом. К следующему заседанию суда, которое состоится 19 сентября, депутат должен подготовить план погашения задолженности.

В разговоре с РБК депутат признавался, что пожалел об избрании в Госдуму, так как был вынужден избавиться от всех предпринимательских активов. Ему в том числе пришлось срочно продать квартиры и технику, которые были частью его бизнеса. Часть имущества он продал с рассрочкой платежа на 15 лет, при этом необходимость уплатить налог с продажи наступила уже сейчас. Палкин владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, ему также принадлежат более 200 транспортных средств. При этом как областной депутат Палкин задекларировал доход за 2015 год в размере 483 млн руб. По словам самого депутата, 1,5 млрд руб. – это «общий валовый оборот возглавляемого им холдинга», а 483 млн – это его личный доход.

Палкин еще с 90-х годов занимается бизнесом в городе Котласе Архангельской области. Ему принадлежат восемь компаний, работающих на строительстве дорог и жилья, в том числе недорогого.

Архангельск, Полина Николаева

Архангельск. Другие новости 09.03.17

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