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Общество

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Публикации за 08.02.17

Самый богатый депутат объявил себя банкротом из-за долгов перед энергетиками
Депутат от ЕР Андрей Палкин. Фото пресс-центра правительства Архангельской области.

Самый богатый депутат объявил себя банкротом из-за долгов перед энергетиками

Самый богатый депутат Госдумы объявил себя банкротом. Задекларированный за 2015 год доход депутата от «Единой России» Андрей Палкина превысил полтора миллиарда рублей. В его собственности значится 59 квартир и больше 200 транспортных средств.

Как сообщает РАПСИ, политик-предприниматель, который входит в список журнала Forbes, подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о личном банкротстве. Заявление оставлено без движения до 6 марта из-за неправильного оформления. Суд обязал Палкина представить доказательства направления копии заявления о банкротстве конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган (территориальный орган Федеральной налоговой службы РФ) заказным письмом с уведомлением о вручении.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 213.4 закона о банкротстве заявителю необходимо представить документы, подтверждающие его задолженность перед энергосетевой компанией ПАО «МРСК Северо-Запад».

Также у самого богатого депутата Госдумы нового созыва есть крупные долги перед налоговыми органами: по НДС, земельному и транспортному налогу он задолжал более 100 млн рублей, уточняет «Арктика-Инфо».

Архангельск, Алексей Усов

Архангельск. Другие новости 08.02.17

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