NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

Публикации за 18.04.17

Власти Петербурга не согласовали акцию против Путина 29 апреля

Власти Петербурга не согласовали акцию против Путина 29 апреля

Власти Санкт-Петербурга не согласовали акцию сторонников движения «Открытая Россия» «Надоел» против президента РФ Владимира Путина, намеченную на 29 апреля. Об этом сообщил координатор региональный координатор движения Андрей Пивоваров в своем Facebook.

«Чиновники сообщают, что по предложенному нами маршруту именно в этот день будет проводиться субботник, – отметил активист. – Ранее субботник планировался на 22 апреля, но был спешно перенесен на неделю позже».

Пивоваров также сообщил, что организаторы протестной акции не собираются менять свои планы из-за отказа властей. «Нет никаких нарушений в том, чтобы люди мирно и без символики пришли к приемной президента и принесли свои обращения», – уверен Пивоваров. В них предлагается петербуржцам написать о волнующих их проблемах и призвать Путина не участвовать в выборах 2018 года.

На акции 29 апреля активисты намерены заявить о проблемах коррупции в органах власти, росте тарифов, переименовании топонимических объектов, а также о несменяемости власти.

Ранее сообщалось, что «Открытая Россия» планирует провести митинг-шествие от станции метро «Горьковская» до приемной полпреда президента России по Северо-Западному федеральному округу, расположенной на Петровской набережной. Заявку на акцию на 3 тыс. человек активисты движения подали на прошлой неделе.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Томска антипутинский митинг 29 апреля, организуемый сторонниками движения «Открытая Россия» опального олигарха Михаила Ходорковского.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.04.17

Питерский теракт привел в Подмосковье: задержан предполагаемый организатор взрыва в метро. / Ленинградские чиновники отправили недовольных ЖКХ протестовать на кладбище. «Там все для этого имеется». / Комитет заксобрания Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter