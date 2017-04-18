Власти Петербурга не согласовали акцию против Путина 29 апреля

Публикации за 18.04.17

Власти Санкт-Петербурга не согласовали акцию сторонников движения «Открытая Россия» «Надоел» против президента РФ Владимира Путина, намеченную на 29 апреля. Об этом сообщил координатор региональный координатор движения Андрей Пивоваров в своем Facebook.

«Чиновники сообщают, что по предложенному нами маршруту именно в этот день будет проводиться субботник, – отметил активист. – Ранее субботник планировался на 22 апреля, но был спешно перенесен на неделю позже».

Пивоваров также сообщил, что организаторы протестной акции не собираются менять свои планы из-за отказа властей. «Нет никаких нарушений в том, чтобы люди мирно и без символики пришли к приемной президента и принесли свои обращения», – уверен Пивоваров. В них предлагается петербуржцам написать о волнующих их проблемах и призвать Путина не участвовать в выборах 2018 года.

На акции 29 апреля активисты намерены заявить о проблемах коррупции в органах власти, росте тарифов, переименовании топонимических объектов, а также о несменяемости власти.

Ранее сообщалось, что «Открытая Россия» планирует провести митинг-шествие от станции метро «Горьковская» до приемной полпреда президента России по Северо-Западному федеральному округу, расположенной на Петровской набережной. Заявку на акцию на 3 тыс. человек активисты движения подали на прошлой неделе.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Томска согласовали антипутинский митинг 29 апреля, организуемый сторонниками движения «Открытая Россия» опального олигарха Михаила Ходорковского.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.04.17

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