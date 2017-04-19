Власти Новосибирска согласовали антипутинский пикет 29 апреля

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Мэрия Новосибирска согласовала акцию сторонников движения опального олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия» против четвертого срока президента РФ Владимира Путина под лозунгом «Надоел».

Пикет начнется 29 апреля в 14:00 по местному времени (10:00 мск) у театра «Глобус», передает «Тайга.Инфо». Для участия в нем заявлено 200 человек. Организаторы хотели провести митинг на площади Ленина, где планировали собрать 300 человек, но городские власти не дали разрешение.

По итогам пикета новосибирцы напишут письма главе государства, в котором выразят отношение к его деятельности и потребуют от него не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года, сообщили организаторы акции.

Накануне митинг против Путина 29 апреля согласовали власти Томска: акция пройдет в центре города. Мэрия Санкт-Петербурга, в свою очередь, не разрешила проведение аналогичной акции.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 19.04.17

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