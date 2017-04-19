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Политика

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Публикации за 19.04.17

Власти Новосибирска согласовали антипутинский пикет 29 апреля

Власти Новосибирска согласовали антипутинский пикет 29 апреля

Мэрия Новосибирска согласовала акцию сторонников движения опального олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия» против четвертого срока президента РФ Владимира Путина под лозунгом «Надоел».

Пикет начнется 29 апреля в 14:00 по местному времени (10:00 мск) у театра «Глобус», передает «Тайга.Инфо». Для участия в нем заявлено 200 человек. Организаторы хотели провести митинг на площади Ленина, где планировали собрать 300 человек, но городские власти не дали разрешение.

По итогам пикета новосибирцы напишут письма главе государства, в котором выразят отношение к его деятельности и потребуют от него не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года, сообщили организаторы акции.

Накануне митинг против Путина 29 апреля согласовали власти Томска: акция пройдет в центре города. Мэрия Санкт-Петербурга, в свою очередь, не разрешила проведение аналогичной акции.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 19.04.17

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