Мэрия Томска разрешила антипутинский митинг 29 апреля

Публикации за 18.04.17

Власти Томска согласовали антипутинский митинг, организуемый движением «Открытая Россия» опального олигарха Михаила Ходорковского.

По словам организатора акции Александра Берестнева, мэрия согласовала митинг на 29 апреля. Акция под названием «Выступление граждан за укрепление конституционного строя, против четвертого срока Путина» пройдет на Ново-Соборной площади с 14:00 до 17:00 по местному времени (10:00-13:00 мск), сообщает издание «Тайга.Инфо». Аналогичные акции под лозунгом «Надоел» «Открытая Россия» запланировала в других регионах.

Чиновники при этом отказались согласовать протестное шествие по проспектам Кирова и Ленина до Ново-Соборной площади. В ответе мэрии говорится, что проведение шествия «повлечет нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры, создаст помехи движения пешеходов». Городские власти также указали на то, что «в местах, расположенных по заявленному маршруту будут проводиться иные массовые мероприятия».

Напомним, что антикоррупционный митинг 26 марта собрал в Томске, по данным СМИ, до 1,5 тыс. человек.

Томск, Светлана Петрова

Томск. Другие новости 18.04.17

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