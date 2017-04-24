СМИ: жертвами банды педофилов в Петербурге стали воспитанники детдома / В деле фигурируют педагоги и выпускники

Публикации за 24.04.17

В уголовном деле о групповом насилии в Петербурге, в рамках которого в городе проводятся массовые обыски, пока фигурирует единственная жертва – воспитанник детского дома в Кировском районе Северной столицы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Резонансное дело расследуется по ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних).

По данным следствия, в 2005 году в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе Санкт-Петербурга, неустановленные лица неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летнего воспитанника этого детского дома.

Ведомство подтвердило проведение обысков по этому делу. В настоящее время сотрудники СКР и правоохранители проверяют информацию об аналогичных преступлениях в отношении других воспитанников детдома и устанавливают лиц, совершивших их.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, указали в ведомстве.

По данным издания «Фонтанка», по делу в качестве подозреваемых проходят два действующих учителя в школах Кировского района и один бывший. Кроме того, в материалах фигурируют несколько выпускников детдома, которые ныне совершеннолетние, но, по версии следствия, совершали насильственные действия над учащимися. Также отмечается, что в деле значится минимум еще один воспитанник, ставший жертвой педофилов.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СКР и Управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу проводят обыски в рамках уголовного дела по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних» (ч.3 ст.132 УК РФ) не менее чем по десяти адресам. Практически все обыски проходят на территории Кировского района.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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