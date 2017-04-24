NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

Публикации за 24.04.17

СМИ: жертвами банды педофилов в Петербурге стали воспитанники детдома / В деле фигурируют педагоги и выпускники

СМИ: жертвами банды педофилов в Петербурге стали воспитанники детдома В деле фигурируют педагоги и выпускники

В уголовном деле о групповом насилии в Петербурге, в рамках которого в городе проводятся массовые обыски, пока фигурирует единственная жертва – воспитанник детского дома в Кировском районе Северной столицы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Резонансное дело расследуется по ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних).

По данным следствия, в 2005 году в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе Санкт-Петербурга, неустановленные лица неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летнего воспитанника этого детского дома.

Ведомство подтвердило проведение обысков по этому делу. В настоящее время сотрудники СКР и правоохранители проверяют информацию об аналогичных преступлениях в отношении других воспитанников детдома и устанавливают лиц, совершивших их.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, указали в ведомстве.

По данным издания «Фонтанка», по делу в качестве подозреваемых проходят два действующих учителя в школах Кировского района и один бывший. Кроме того, в материалах фигурируют несколько выпускников детдома, которые ныне совершеннолетние, но, по версии следствия, совершали насильственные действия над учащимися. Также отмечается, что в деле значится минимум еще один воспитанник, ставший жертвой педофилов.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СКР и Управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу проводят обыски в рамках уголовного дела по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних» (ч.3 ст.132 УК РФ) не менее чем по десяти адресам. Практически все обыски проходят на территории Кировского района.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.04.17

В Петербурге силовики ловят банду педофилов. В городе проходят массовые обыски. / Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 40 млрд рублей. На авианосце починят двигатель и заменят ракетный комплекс. / МВД отобрало гражданство России у взрывника питерского метро.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter