В Петербурге силовики ловят банду педофилов / В городе проходят массовые обыски

Публикации за 24.04.17

Сотрудники следственного комитета и Управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу проводят не менее десяти обысков в рамках уголовного дела по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних» (ч.3 ст.132 УК РФ). Важно то, что впервые в городе по данной статье подозревается группа лиц.

Как пишет «Фонтанка», сегодня, 24 апреля, около шести часов утра в Следственном комитете Кировского района собрались около 20 следователей из разных районов города и около 40 оперативников отделов по убийствам и заказного отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД. Они получили пакеты с постановлениями на обыски и разъехались по адресам.

Издание отмечает, что практически все обыски проходят на территории Кировского района Северной столицы. Следственные действия, вероятно, вызваны резонансным убийством, однако в Следственном комитете Петербурга заверили, что «все работают по статье 132», которое было возбуждено накануне в СК по Кировскому району.

Необходимо отметить, что подобные масштабные мероприятия по этой статье в Петербурге проходят впервые. Практика показывает, что по делам, связанным с сексуальным насилием над детьми, в 99 процентах из 100 преступниками являются одиночки.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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