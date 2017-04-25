Руководство детдома в Петербурге заподозрили в сексуальном насилии над воспитанниками / По делу о надругательстве над сиротами задержаны 5 человек

Публикации за 25.04.17

Пять человек задержаны в рамках расследования дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета РФ.

В надругательстве над детьми подозреваются заместитель директора детдома в Кировском районе города, два его выпускника, родственник одного из сотрудников и директор школы при воспитательном учреждении.

По версии следователей, они на протяжении длительного времени, с 2005 года по 2010 год, систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения.

Следствие возбудило 8 уголовных дел по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Решается вопрос об их объединении в одно производство.

Следователи обратились в суд с ходатайством об заключении подозреваемых под стражу и предъявлении им обвинения. В настоящее время проверяется информация о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома.

Накануне Следственный комитет сообщил о проведении обысков по делу на насилии над бывшим воспитанником этого детдома, совершенном в 2005 году. «Фонтанка», в свою очередь, сообщила о задержании 5 человек по этому делу. По сведениям издания, СК задержал методиста коррекционной школы №565 Станислава Виноградова, воспитателя Центра содействия семейному воспитанию №8 Михаила Елина и работника социальной гостиницы для детей-сирот «Мечта» Кирилла Покалюка. Издание отмечает, что школа №565 и Центр содействия расположены в одном здании и представляют собой замкнутую образовательную систему. Гостиница «Мечта», которой покровительствовала телеведущая Ксения Собчак и ее мать – сенатор Людмила Нарусова, находится неподалеку. Также сообщалось, что помимо педагогов задержаны два выпускника детдома. Также отмечалось, что история о насилии «всплыла» больше года назад в интернете, когда о ней публично рассказал один из бывших воспитанников детдома.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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