В Петербурге арестованы подозреваемые в насилии над детдомовцами / Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования

Публикации за 26.04.17

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о сексуальных преступлениях в одном из детдомов Петербурга. Он поручил сотрудникам Центрального аппарата СКР оказать практическую и методическую помощь в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту преступлений сексуального характера в отношении воспитанников детского дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.

Александр Бастрыкин поручил детально расследовать все обстоятельства совершенных преступлений, выяснить причины и условия, способствовавшие их совершению, а также установить все эпизоды преступных действий в отношении других воспитанников детского дома.

В рамках расследования уголовного дела будет дана принципиально жесткая юридическая оценка действиям или бездействию всех ответственных лиц, курирующих данное учреждение на глазах которых длительное время фактически и совершались преступления в отношении несовершеннолетних.

Напомним, следователи Петербурга возбудили 8 уголовных дел по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные группой лиц» (ч.3 ст. 132 УК РФ). В настоящее время они соединены в одно производство.

Предварительно установлено, что с 2005 года по 2010 год в детском доме, расположенном в Кировском районе города, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении 4 воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения.

В настоящее время задержаны: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме. Суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте подозреваемых.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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