В деле о секс-насилии в детдоме Петербурга появился новый фигурант / Подозреваемого фотографа скрутили в Астрахани

Публикации за 19.05.17

Сотрудники следственных органов СКР по Санкт-Петербургу в ходе расследования уголовного дела о насильственных действия сексуального характера (ч.3 ст.132 УК РФ) в одном из детдомов города задержали еще одного подозреваемого.

Как сообщили в СУ СКР по Петербургу, из материалов уголовного дела следует, что с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении 4 воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения.

Ранее обвинение в совершении данных преступлений было предъявлено 5 злоумышленникам. Они арестованы. 16 мая в Астрахани следователи совместно с полицейскими задержали мужчину 1963 года рождения, который работал фотографом. Подозреваемый был доставлен в Санкт-Петербург. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый в марте-апреле 2005 года в одной из квартир, расположенной на Ленинском проспекте многократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанника детского дома. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в конце апреля были арестованы пятеро подозреваемых по данному резонансному делу. Среди них директор школы при детском доме, заместитель директора, два выпускника детского дома и родственник сотрудника детдома.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 19.05.17

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