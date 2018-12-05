Экс-руководство детдома в Петербурге будут судить за сексуальное насилие над воспитанниками

В Санкт-Петербурге дошло до суда резонансное дело о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома на протяжении 15 лет – с 2002 по 2017 год.

В надругательстве над детьми обвиняются экс-директор школы №565 при детдоме Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома Михаил Елин и трое бывших учеников школы – Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Им вменяется статья 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). По информации Следственного комитета, расследование уголовного дела в отношении них завершено, все материалы переданы в суд.

Следствие выявило 23 факта совершения сексуального насилия над воспитанниками Центра содействия семейному воспитанию №8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детдома Валентина Михайлова и экс-воспитанника Михаила Никитина. По версии следствия, они принуждали детей давать ложные показания, шантажируя и угрожая убийством (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

Кроме того, к уголовной ответственности привлечен фотограф Александр Брыков, которому вменяется изготовление и распространение порнографических материалов и совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 242.1, п. «д» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Следователи полагают, что в 2005-2008 годах фотограф приводил в свою квартиру воспитанников этого детдома, снимал порнографические материалы и насиловал их. Уголовное дело в отношении него уже направлено в суд.

Бывший директор детдома Наталья Федорова обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Она не отреагировала на информацию о насилии в отношении воспитанников. По данным СКР, расследование дела в отношении Федоровой находится на завершающей стадии.

Об аресте пяти подозреваемых по громкому делу о сексуальном насилии над детдомовцами стало известно в апреле 2017 года. Тогда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.12.18

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