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Публикации за 12.05.17

В Карелии крупный чиновник попался на взятке / Дело возбуждено и в отношении взяткодателя

В Карелии крупный чиновник попался на взятке Дело возбуждено и в отношении взяткодателя

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении экс-председателя государственного комитета республики по управлению госимуществом и организации закупок. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают получение взятки (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают даче взятки (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году высокопоставленный чиновник получил взятку в сумме 200 тыс. рублей за согласование выдачи денежного займа на сумму 2 млн рублей местному жителю. Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Карелии.

В настоящее время подозреваемый задержан. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 12.05.17

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