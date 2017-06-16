Онкобольная жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину, попала в реанимацию

Дарья Старикова, обратившаяся за помощью к Владимиру Путину во время «прямой линии» с президентом, была экстренно госпитализирована. Девушку перевезли для дальнейшего лечения в Мурманск, так как в Апатитах не хватает узких специалистов. Тем временем, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

Дарья Старикова рассказала свою историю 15 июня в ходе «прямой линии». Девушка сообщила, что у нее диагностировали рак четвертой степени. По ее словам, время на лечение было упущено, так как раньше ей поставили диагноз межпозвоночный остеохондроз. Старикова попросила президента обратить внимание на проблемы здравоохранения, в городской больнице не хватает узких специалистов, которых перевели в соседний Кировск.

Как стало известно, после прямого эфира девушка была экстренно госпитализирована. «Вчера (в четверг) Даша поступила по экстренным показаниям к нам в больницу, помещена в реанимацию, стабилизирована и сегодня машиной санавиации отправлена в областную больницу Мурманска», – цитирует РИА «Новости» главврача Кировско-Апатитской ЦРБ Юрия Ширяева.

Кроме того, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Халатность». Следователи начали проверку по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи. В медицинских учреждениях, где Старикова лечилась в рождения, изъята документация, идут допросы медперсонала, назначены судебно-медицинские экспертизы. Сама девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу, она уже ответила на вопросы следователей.

В Апатиты в срочном порядке приехала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, перед этим она обвинила федеральный центр в проблемах в сфере здравоохранения, пишет портал FlashNord. «Что касается строительства больницы в Апатитах, то вы знаете, построить можно и больницу, и медицинский центр. Главное – обеспечить больницу узкими специалистами, и весь вопрос сегодня в людях, кто там будет работать. Второй вопрос в том, что сегодня медицина после федеральной реформы обеспечивается только подушевым финансированием, то есть от количества людей, обратившихся в больницу. Отсюда идет и оплата из ОМС в это учреждение здравоохранения. Поэтому обеспечить узкими специалистами, а также высокими заработными платами – это задача нерешаемая», – сказала Ковтун.

Губернатор встретилась с родными Дарьи Стариковой и сообщила, что готовит документы для отправки онкобольной в одну из лучших клиник.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 16.06.17

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