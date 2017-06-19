Больную раком жительницу Апатитов перевезут на лечение в Москву

Онкобольную жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая во время «прямой линии» с президентом пожаловалась Владимиру Путину на ситуацию в региональном здравоохранении, перевезут для дальнейшего лечения в Институт онкологии имени Герцена в Москве.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина, вопрос о транспортировке Стариковой поднимался в ходе двух консилиумов с участием ведущих онкологов России, специалистов Минздрава РФ и регионального министерства здравоохранения, передает РИА «Новости».

Из подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел борт МЧС, который перевезет девушку в Москву. Самолет оборудован медицинским модулем, в котором есть все необходимое для оказания помощи во время полета. Кроме того, на борту находится бригада врачей отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Медики будут следить за состоянием Стариковой в воздухе.

Дарья Старикова рассказала свою историю 15 июня в ходе «прямой линии». Девушка сообщила, что у нее диагностировали рак четвертой степени. По ее словам, время на лечение было упущено, так как раньше ей поставили диагноз межпозвоночный остеохондроз. Старикова попросила президента обратить внимание на проблемы здравоохранения, в городской больнице не хватает узких специалистов, которых перевели в соседний Кировск. После прямого эфира девушка была экстренно госпитализирована.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Халатность». Следователи начали проверку по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи. В медицинских учреждениях, где Старикова лечилась в рождения, изъята документация, идут допросы медперсонала, назначены судебно-медицинские экспертизы. Сама девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 19.06.17

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