Власти Петербурга пообещали не допустить дефицита хлеба

Смольный опроверг сообщение о том, что в Санкт-Петербурге возможен дефицит хлеба из-за нехватки вагонов для перевозки зерна. Власти города обратились в правительство РФ, чтобы исключить малейшую возможность такого развития событий. В Минсельхозе также заявили, что следят за ситуацией.

По словам председателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максима Мейскина, в городе накоплены достаточные коммерческие резервы зерна, к тому же имеются запасы линии Росрезерва, пишет «Российская газета». В письме, направленном губернатором Георгием Полтавченко вице-премьеру Аркадию Дворковичу, поднималась тема отсутствия у перевозчиков обязательств на законодательном уровне предоставлять вагоны для доставки социально-значимых видов сырья в регионы, где оно не производится.

Мейскин подчеркнул, что этот вопрос возникает не в первый раз. «В отсутствие правового регулирования основополагающим критерием предоставления операторами вагонов является получение максимальной прибыли», – отмечает чиновник. Речь шла именно о планировании будущих продаж.

Минтранс предложил включить Петербург в список приоритетных направлений для отгрузки зерна, таким образом заявки на подачу вагонов из Северной столицы будут рассматриваться в первую очередь. Все необходимые превентивные меры уже приняты, заключили в Смольном.

Кроме того, в Минсельхозе сообщили, что не видят проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург, передает РИА «Новости». Вагонов хватит как для внутренних перевозок, так и для экспорта, заверили в ведомстве.

Ранее «Коммерсант» написал о том, что снабжение мукомольных предприятий Санкт-Петербурга оказалось под угрозой из-за нехватки вагонов для перевозки зерна, большинство из которых задействованы в экспорте пшеницы и не доходят до местных переработчиков. Таким образом, в городе может сформироваться дефицит хлеба, а цена на первый продукт на столе значительно вырастет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.10.17

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