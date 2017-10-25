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NewDayNews.ru

Среда, 25 октября 2017, 12:43 мск

российское информационное агентство 18+

Северо-Запад

Всё на экспорт: Петербургу грозит дефицит хлеба и рост цен

Всё на экспорт: Петербургу грозит дефицит хлеба и рост цен

Снабжение мукомольных предприятий Санкт-Петербурга оказалось под угрозой из-за нехватки вагонов для перевозки зерна, большинство из них задействованы в экспорте пшеницы и не доходят до местных переработчиков. Таким образом, в городе может сформироваться дефицит хлеба, а цена на первый продукт на столе значительно вырастет. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

В связи с активным экспортом зерна мукомольные заводы Санкт-Петербурга не могут получить вагоны для его транспортировки, пишет . В результате возникает риск срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства, что в свою очередь грозит формирование дефицита хлеба и ростом цен на него.

По словам собеседника издания, в настоящее время доминирующим перевозчиком на железнодорожном рынке является «Русагротранс». Цены компании регулируются Федеральной антимонопольной службой, а потому доставка этим предприятием обойдется значительно дешевле, чем другими, стоимость услуг которых не подвергается ценовому контролю. С рекордным урожаем зерна, которое активно экспортируется (по подсчетам «Совэкона», в июле-сентябре объем железнодорожных перевозок пшеницы в РФ на экспорт вырос почти в 1,4 раза до 2,36 млн тонн), свободных вагонов у «Русагротранс» не осталось, любые попытки занять очередь заканчиваются провалом – все расписано до зимы.

Проблемы с поставкой вагонов возникли у крупнейших мукомольных предприятий города и на всем северо-западе страны – Петербургского мельничного комбината (ПМК) и Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), а также ГУП «Продовольственный фонд».

Минтранс пытается разрешить ситуацию путем продления рабочей недели сотрудников Россельхознадзора, которые оформляют документы на железнодорожные перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. Подобное решение проблемы уже применялось шесть лет назад, тогда рост оборачиваемости вагонов составил 15-20%.

Кроме того, ведомство предлагает ввести штрафы за простой вагонов для грузоотправителей и на станциях выгрузки, а также проводить регулярный мониторинг цен на перевозки недоминирующих операторов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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