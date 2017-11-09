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NewDayNews.ru

Четверг, 9 ноября 2017, 09:02 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Поставщики прогнозируют дефицит соли и скачок ее стоимости

Поставщики прогнозируют дефицит соли и скачок ее стоимости

Поставщики соли заявили о проблемах во время отгрузки товара на реализацию. Продажи уже сократились из-за нехватки железнодорожных вагонов. Если так пойдет и дальше, по словам игроков рынка, это может привести к дефициту соли на прилавках, а также ее подорожанию на 10%.

Российские производители сократили объемы поставок оптовикам из-за проблем с транспортировкой, пишут «Известия». Так в компании «Руссоль» заявили о дефиците вагонов для перевозки соли. «Особенно критическая ситуация сложилась на рынке технической соли, на сегодняшний день только по нашей компании объем оплаченных, но не отгруженных вагонов составляет более 4 тысяч штук», – сообщил поставщик.

По данным «Руспродсоюза», нехватка вагонов уже сказалась на цене технической соли, ее стоимость в оптовом звене подросла на 10%. Соответственно, розничные цены могут вырасти сопоставимо.

На рынке пищевой соли наблюдаются схожие проблемы, связанные с отгрузкой продукции. По словам президента акционерного общества «Соль Руси» Станислава Черкасова, к концу года на полках магазинов отечественная соль подорожает почти на 5%, а импортная класса «Экстра» – почти на 10%.

В свою очередь в РЖД отметили, что работают над тем, чтобы обеспечить вывоз всего заказанного товара. Перевозчик подчеркнул, что пока трудности наблюдаются именно при отгрузках технической, а не пищевой соли.

Ранее похожая ситуация сложилась с поставками зерна на мукомольные предприятия Санкт-Петербурга. Дефицит вагонов связали с рекордным экспортом российской пшеницы за границу. Власти северной столицы тогда пообещали не допустить роста цен на хлеб, а Минтранс предложил включить Петербург в список приоритетных направлений для отгрузки зерна.

Москва, Зоя Осколкова

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