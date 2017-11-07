15-летняя «турецкая пленница» вернулась в Санкт-Петербург

Сегодня, 7 ноября, в Россию из Турции вернулась 15-летняя школьница, которую якобы удерживал за границей ее отец. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию следственных органов СК России с аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также МИДом России. В ближайшее время девочку допросят с участием психолога и педагогов по обстоятельствам произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ по Санкт-Петербургу, в рамках расследования уголовного дела по статье «доведение до покушения на самоубийство» (п.«а» ч.2 ст.110 УК РФ), следователи выяснят факт наличия или отсутствия преступления в отношении девочки, все обстоятельства выезда её в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе, круг общения, также будет исследована переписка в социальных сетях. Кроме того, следствием устанавливается, совершались ли в отношении нее преступления как на территории России, так и за границей. Кроме того, следствием проверяются действия (бездействие) контролирующих органов.

Напомним, что, как только председателю СКР Александру Бастрыкину стало известно о данной ситуации, он дал конкретные поручения подчиненным сотрудникам, а ход расследования уголовного дела поставил на контроль в центральном аппарате СК России.

Как ранее заявили в пресс-службе ГСУ по Санкт-Петербургу, по версии следствия, 15-летняя жительница Санкт-Петербурга приехала к своему отцу в Турцию 31 июля. Цель визита – получить от родителя разрешение для оформления опекунства бабушкой. Однако подозреваемый отменил обратный авиабилет дочери, забрал у нее средства связи и документы.

С 12 октября до начала ноября на мобильный телефон бабушки, от потерпевшей с телефона ее подруги из турецкой школы, поступали сообщения с просьбой о помощи в связи с тем, что отец якобы удерживает ее против ее воли на территории Турции и применяет к ней физическое насилие. Кроме того, она высказала мысли о готовности совершить самоубийство, если не получит помощи для возвращения в Россию.

Между тем, в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге в конце прошлой недели пояснили, что отец Нади выразил готовность дать разрешение на выезд ребенка из Турции и оформит все необходимые документы. Мужчина намерен поехать вслед за дочерью, чтобы на территории России отстаивать свои родительские права.

Также в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказали, что после развода родителей Надя осталась жить с мамой и бабушкой, а папа принял ислам, переехал со второй семьёй в Стамбул и начал там новую жизнь. В прошлом году мама Нади умерла, но жить с отцом девочка не захотела. Она осталась в Петербурге с бабушкой.

Этим летом отец предложил Наде приехать к нему в гости, познакомиться с братьями и сестрами. Подозрений, что мужчина может оставить дочь у себя, не возникало: острых конфликтов между бывшими зятем и тещей не было, он всегда поддерживал контакты с родственниками Нади. Раскол в семье произошел, когда отец Нади узнал, что воспитание дочери было слишком «свободным», которое привело к поведению, недопустимому, по мнению мужчины, для уважающей себя 15-летней девушки.

Мужчина рассказал, что не ограничивает общение бабушки и внучки, но отдавать своего ребенка на воспитание тещи не планирует, поскольку считает, что та «не способна контролировать внучку в необходимой мере с учетом подросткового возраста». Он пояснил сотрудникам Генерального консульства, что собирает документы для поступления дочери в турецкую школу, и намеревается оформить ей там вид на жительство. Сама Надя призналась, что хочет в Россию, так как скучает по бабушке, но отрицала плохое к ней отношение и жестокость.

Посол РФ порекомендовал родственникам Нади приехать в Турцию и вести работу по возвращению ребенка в местном правовом поле. Дипломаты выразили готовность оказать содействие в поиске русскоязычного адвоката. Специалисты аппарата Уполномоченного передали бабушке и Наде информацию, полученную от посла, разъяснили семейное и международное законодательство, отметив, что отец является законным представителем Нади, и он вправе решать, где жить ребенку. Поскольку о фактах жестокого обращения никто не сообщил, основания для вмешательства в дела семьи не было.

Ни петербургскому Уполномоченному, ни посольству Надя или её родственники не сообщили, что ситуация в семье изменилась, и ребенка стали обижать. В петербургском органе опеки подтвердили, что вся семья на связи со специалистами, в том числе и сама Надя. Во время телефонных разговоров девочка никогда не жаловалась, что в семье отца к ней применяется физическое насилие.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 03.11.17

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