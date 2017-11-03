Отец против воли школьницы из Петербурга хочет выдать ее замуж в Турции

Сотрудники следственных органов СКР по Санкт-Петербургу расследуют уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина России, имеющего вид на жительство на территории Турция. Его подозревают в доведении до покушения на самоубийство (п.«а» ч.2 ст.110 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе ГСУ по Санкт-Петербургу, по версии следствия, 15-летняя жительница Санкт-Петербурга приехала к своему отцу в Турцию 31 июля. Цель визита – получить от родителя разрешение для оформления опекунства бабушкой. Однако подозреваемый отменил обратный авиабилет дочери, забрал у нее средства связи и документы.

С 12 октября по настоящее время на мобильный телефон бабушки, от потерпевшей с телефона ее подруги из турецкой школы, поступают сообщения о помощи в связи с тем, что отец удерживает ее против ее воли на территории Турции и применяет к ней физическое насилие. Кроме того, она высказала мысли о готовности совершить самоубийство, если не получит помощи для возвращения в Россию.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям СКР в тесном сотрудничестве с МИД России выяснить все обстоятельства удержания несовершеннолетней, а также организовать взаимодействие с компетентными органами Турции для оперативной защиты подростка. Ход расследования уголовного дела Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР.

Также в пресс-службе СКР уточнили, что по имеющейся информации отец отдал девочку в религиозную школу. СМИ также пишут, что отец планирует выдать ребенка замуж в Турции и получить за нее выкуп. Девочка записала видеообращение, в котором говорит, что боится за свою жизнь.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Идет работа по подготовке запроса об оказании правовой помощи на территории Турции по вопросам возвращения несовершеннолетней потерпевшей на родину, а также экстрадиции подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжатся.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 03.11.17

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