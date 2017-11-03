Дипломаты разобрались в истории с «избиением» петербургской школьницы в Турции

Возвращение петербуржской школьницы Нади из Турции, где ее якобы против ее воли удерживал отец, стало более реальным. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Там также пояснили, что отец Нади выразил готовность дать разрешение на выезд ребенка из Турции и оформит все необходимые документы. Мужчина намерен поехать вслед за дочерью, чтобы на территории России отстаивать свои родительские права.

Как писал «Новый День», в середине октября Надя сообщила родственникам в Петербурге, что дома в Турции, куда она приехала на каникулы, её бьют. Она стала угрожать самоубийством, если её оттуда не заберут. Тогда бабушка и тетя Нади решили ехать в Стамбул. Вчера они встретили девочку у школы, сели в такси, на котором добрались до посольства РФ в Турции, чтобы просить убежище.

Услышав о возможном жестоком обращении к ребенку, дипломаты помогли семье найти адвоката, который готовит иск в губернаторство Стамбула по делам семьи о временном отстранении отца от воспитания. Кто будет законным представителем ребенка на время ограничения прав отца, решит турецкий суд с учетом мнения самой Нади. В то же время отец подал заявление в полицию о похищении дочери посторонними лицами.

Отмечается, что специалисты Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и сотрудники посольства РФ в Турции контактируют с обеими сторонами конфликта, пытаясь решить его в досудебном формате в наилучших интересах ребенка.

Также в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказали, что после развода родителей Надя осталась жить с мамой и бабушкой, а папа принял ислам, переехал со второй семьёй в Стамбул и начал там новую жизнь. В прошлом году мама Нади умерла, но жить с отцом девочка не захотела. Она осталась в Петербурге с бабушкой.

Этим летом отец предложил Наде приехать к нему в гости, познакомиться с братьями и сестрами. Подозрений, что мужчина может оставить дочь у себя, не возникало: острых конфликтов между бывшими зятем и тещей не было, он всегда поддерживал контакты с родственниками Нади. Раскол в семье произошел, когда отец Нади узнал, что воспитание дочери было слишком «свободным», которое привело к поведению, недопустимому, по мнению мужчины, для уважающей себя 15-летней девушки. Бабушка Нади признала свои педагогические упущения, обещала тщательнее следить за внучкой, больше внимания посвящать её воспитанию, если отец разрешит Наде вернуться. Но мужчина был категоричен.

В тот день, когда у девочки были куплены билеты в Петербург, самолет прилетел без неё. Тогда бабушка и тетя Нади забили тревогу. Поскольку полномочий защищать ребенка на территории других стран у Уполномоченного нет, детский обмудсмен обратилась к Чрезвычайному послу РФ в Турецкой республике. Получив известия о возможной угрозе здоровью ребенка, Российские дипломаты в оперативном порядке навестили семью, поговорили с отцом и девочкой.

Мужчина рассказал, что не ограничивает общение бабушки и внучки, но отдавать своего ребенка на воспитание тещи не планирует, поскольку считает, что та «не способна контролировать внучку в необходимой мере с учетом подросткового возраста». Он пояснил сотрудникам Генерального консульства, что собирает документы для поступления дочери в турецкую школу, и намеревается оформить ей там вид на жительство. Сама Надя призналась, что хочет в Россию, так как скучает по бабушке, но отрицала плохое к ней отношение и жестокость.

Посол РФ порекомендовал родственникам Нади приехать в Турцию и вести работу по возвращению ребенка в местном правовом поле. Дипломаты выразили готовность оказать содействие в поиске русскоязычного адвоката. Специалисты аппарата Уполномоченного передали бабушке и Наде информацию, полученную от посла, разъяснили семейное и международное законодательство, отметив, что отец является законным представителем Нади, и он вправе решать, где жить ребенку. Поскольку о фактах жестокого обращения никто не сообщил, основания для вмешательства в дела семьи не было.

Ни петербургскому Уполномоченному, ни посольству Надя или её родственники не сообщили, что ситуация в семье изменилась, и ребенка стали обижать. В петербургском органе опеки подтвердили, что вся семья на связи со специалистами, в том числе и сама Надя. Во время телефонных разговоров девочка никогда не жаловалась, что в семье отца к ней применяется физическое насилие.

Стамбул, Иван Гридин

Стамбул. Другие новости 03.11.17

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