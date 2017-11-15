В Петербурге помолвились школьная учительница и десятиклассник

В Санкт-Петербурге молодая учительница английского языка публиковала в социальных сетях романтические фотографии с десятиклассником, а статус влюбленных указывает на то, что они помолвлены, передает «Пятый канал».

Мать одного из одноклассников донжуана-школьника рассказала, что об отношениях между 24-летней учительницей иностранного языка и подростком знала вся школа, но педагог продолжала работать. После того как история отношений со школьником стала достоянием широкой общественности, учительница уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию.

Сейчас бывшая учительница зарабатывает репетиторством. По данным телеканала, леди окончила филологический факультет СПбГУ и магистратуру в Германии, имеет четырехлетний опыт преподавания.

Как писал «Новый День», июне 2016 года 28-летняя учительница из Волжского в Волгоградской области получила два года лишения свободы условно за совращение восьмиклассника. Кроме того, ей запретили преподавать в течение трех лет. Об отношениях подростка с учительницей узнали его родители, прочитав переписку в соцсетях.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.11.17

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