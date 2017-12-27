Взрыв в Петербурге: в супермаркете сработала бомба, начиненная металлическими шариками В больницы доставлены 9 человек

В Санкт-Петербурге сегодня вечером прогремел взрыв, есть раненые. Инцидент произошел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте около 18:30. По последним данным властей города, в результате взрыва пострадали 10 человек, 9 из них доставлены в больницы, один от госпитализации отказался. Прибывшие на место происшествия правоохранители вывели из магазина не менее 50 человек.

Известно, что взрыв произошел в камере хранения магазина рядом с кассами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), сообщает Следственный комитет РФ. По предварительным данным взрывотехников, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементам. Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты СКР, а также оперативники ФСБ и полицейского главка.

Следствие рассматривает все возможные версии инцидента, отмечается в сообщении.

Для оказания помощи в расследовании по поручению главы СКР Александра Бастрыкина в Петербург направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

По данным пресс-секретаря губернатора города Андрея Кибитова, состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии легкой и средней тяжести, «ближе к удовлетворительной».

Позднее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что состояние всех госпитализированных оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

Стоит отметить, что несущие конструкции здания взрывом не повреждены, возгорания нет. Место происшествия оцеплено полицией.

Напомним, 15 декабре ФСБ объявила о предотвращении террористической атаки в Северной столице. В ходе спецоперации были задержаны 7 членов террористической ячейки, готовившие взрыв в Казанском соборе и других посещаемых местах. На экстремистов удалось выйти благодаря информации, полученной от спецслужб США.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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