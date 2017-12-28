Бомбу спрятали в рюкзаке: камера запечатлела вероятного исполнителя взрыва в «Перекрестке» Число пострадавших достигло 13 человек

Стали известны приметы подозреваемого в организации взрыва бомбы в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Подозреваемый мужчина пришел в магазин под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения.

По данным «Фонтанки», вчера, 27 декабря, около 18:15 молодой человек крепкого телосложения неславянской внешности вышел из маршрутки на площади Калинина. Маршрутка приехала со стороны станции метро «Черная речка». На мужчине была темно-зеленая куртка с капюшоном. На одном плече он нес тяжелый на вид рюкзак бежевого цвета.

Фото с места взрыва. Национальный антитеррористический комитет

Он зашел в «Перекресток» и оставил рюкзак в камере хранения. Затем он проследовал в торговый зал, где несколько минут разглядывал предложенные товары. Покинул магазин мужчина уже без рюкзака, пересек площадь и смешался с толпой. Взрыв прогремел в 18:45. По словам очевидцев, сначала прозвучал глухой хлопок, потом была бледно-голубая вспышка.

Фото с места взрыва. Национальный антитеррористический комитет

Эксперты устанавливают, каким образом бомба была приведена в действие. Возможно, детонация произошла после телефонного звонка. По другой версии, отложенный взрыв был произведен за счет химической реакции веществ. Сомнений нет лишь в том, что злоумышленник действовал с расчетом и не хотел погибать. Выбор цели, вероятно, оправдан удаленностью от станций метрополитена, так как передвижения наземным транспортом отследить сложнее. Мощность устройства, снабженного поражающими элементами, оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Тем не менее, правоохранители пока отказываются признавать инцидент терактом. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство общеопасным способом», однако штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет.

Фото с места взрыва. Национальный антитеррористический комитет

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, количество пострадавших в результате взрыва в супермаркете к утру четверга выросло до 13. Об этом она сообщила в твиттере. «По состоянию на 08:00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте составило 13 человек. Из них от госпитализации отказались пятеро», – говорится в сообщении. Она также рассказала, что к утру четверга пять человек остаются в стационарах в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии – трое. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Около 21:00 пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сообщал, что один пострадавший в тяжелом состоянии. Тогда же стало известно, что среди раненых нет детей. В компании X5 Retail Group (ей принадлежат сети «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка») заявили, что готовы помочь всем пострадавшим в результате ЧП.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 27.12.17

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