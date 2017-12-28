В Сети появилось качественное фото бомбиста из петербургского «Перекрестка»

В Сети появилась качественная фотография вероятного организатора взрыва самодельного взрывного устройства с поражающими элементами в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44. Снимок оказался в распоряжении «Росбалта».

На фотографии запечатлен мужчина крепкого телосложения, предположительно, среднеазиатской наружности. Он одет в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и темные кеды с красными вставками. Лицо чисто выбрито, волосы темные, лоб отчасти прикрыт челкой.

Фото: «Росбалт»

По предварительным данным, мужчина оставил рюкзак с бомбой в камере хранения магазина, после чего некоторое время ходил по магазину, якобы, выбирая товары, но ничего не купил. Вскоре после того как он удалился без рюкзака, произошел взрыв.

Как писал «Новый День», взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. По данным Следственного комитета, мощность самодельного взрывного устройства составлял 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 13 человек. Их жизням сейчас ничто не угрожает. Координация расследования возложена на Национальный антитеррористический комитет.

Следователи возбудили дело по статье «покушение на убийство двух и более человек общеопасным способом». Утром 28 декабря президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 28.12.17

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