Все-таки теракт: Путин сделал заявление о взрыве в Петербурге

Президент России Владимир Путина высказался по поводу взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, от которого пострадали 13 человек. Глава государства счел инцидент терактом. Об этом Путин заявил в ходе церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в военной операции в Сирии. Напомним, что Следственный комитет расценил произошедшее как покушение на убийство общеопасным способом, возбудив уголовное дело по двум статьям УК РФ: ст. 30 и ст. 105.

Президент сказал, что «вчера в Петербурге был совершен террористический акт», напомнив, что недавно ФСБ предотвратила в Северной столице «ещё одну попытку теракта».

Путин также сообщил, что поручил директору ФСБ при задержании бандитов «действовать, разумеется, в рамках закона, только закона», однако, подчеркнул он, «при угрозе жизни и здоровью» сотрудников спецслужб не брать террористов в плен, а «ликвидировать на месте».

Как сообщал «Новый День», взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел в 18:45. Как выяснилось, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, оставленное в рюкзаке в камере хранения. Мощность бомбы составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 13 человек, из них восемь были госпитализированы, пятеро от госпитализации отказались. По последним данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в больницах к настоящему времени остаются 6 пострадавших, двоих выписали. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В СМИ появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. На нее попал подозреваемый в организации взрыва СВУ – крепкий молодой мужчина неславянской внешности. Он пришел в магазин под видом покупателя и оставил рюкзак с бомбой в камере хранения. Затем он прошел в торговый зал, делая вид, что разглядывает товар, после чего покинул магазин без рюкзака. Спустя непродолжительное время в супермаркете раздался взрыв.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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