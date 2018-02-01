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Четверг, 1 февраля 2018, 13:42 мск

Скандалы и происшествия

ФСБ уничтожила террориста, готовившего атаку в день выборов президента

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в России, который планировалось осуществить в день выборов президента 18 марта. По данным ведомства, атака готовилась в Нижнем Новгороде.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован спецназом ФСБ, сообщается на сайте спецслужбы.

По оперативным данным, ликвидированный участник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков у преступника были обнаружены и изъяты самодельная бомба большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы, добавили в ФСБ.

Региональное управление ФСБ возбуждило уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и приготовления к террористическому акту, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин после взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, от которого пострадали 13 человек, заявил, что произошедшее является терактом и поручил директору ФСБ при задержании террористов действовать, в рамках закона, однако при угрозе жизни и здоровью сотрудников спецслужб – не брать бандитов в плен, а «ликвидировать на месте».

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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