Угрозы СНГ, автономный джихад, маскировка под туристов: ФСБ заявила о смене тактики террористов

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил о смене тактики международных террористов и предотвращении террористических атак на посольства стран СНГ. Об этом глава спецслужбы рассказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Москве.

По словам Бортникова, в настоящее время главари международных террористических организаций ориентируют своих сторонников на новую тактику «автономного джихада». По задумке лидеров террористов, нападения должны быть направлены на гражданских лиц, силовиков, правоохранителей, объекты социальной и городской инфраструктуры, сообщил глава ФСБ.

Бортников добавил, что потерпев поражение в Сирии и Ираке, экстремисты перегруппировывают свои силы, направляя их за пределы Ближнего Востока. «Сейчас основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ», – цитирует директора ФСБ РИА «Новости». По его словам, экстремисты проникают в государства Содружества через границу по поддельным документам, маскируясь под беженцев и переселенцев, используя безвизовый или упрощенный режим для пересечения границ. «В последнее время мы отмечаем резкий рост числа бандитов, выявляемых среди трудовых мигрантов, в туристических и других потоках», – подчеркнул директор ФСБ. По его словам, «выявлены и перекрыты 11 каналов переброски рекрутов» из зоны боевых действий в Сирии.

Кроме того, Бортников рассказал, что спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на зарубежные дипломатические представительства государств Содружества. «Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом», – сказал он, не уточнив, когда и где были пресечены эти попытки.

Напомним, в минувшую пятницу ФСБ сообщила о задержании в Петербурге 7 сторонников «Исламского государства» (запрещено в России), готовивших теракты 16-17 декабря. Основной целью террористов должен был стать Казанский собор. Кроме того, по версии спецслужбы, экстремисты планировали устроить взрывы в местах массового нахождения людей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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