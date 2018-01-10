«Хотел взорвать площадь в Петербурге, чтобы прославиться»: обвиненному в подготовке теракта курсанту добавили новые эпизоды

На судебном процессе по делу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту, выступил первый свидетель – представитель ФСБ. Майор спецслужбы Сергей Круть заявил, что помимо вооруженного захвата казармы подсудимый планировал устроить взрывы на одной из площадей Санкт-Петербурга. По версии военного следствия, курсант планировал резонансные преступления, чтобы «самоутвердиться и прославиться, путем создания общественного резонанса и запоминания его в роли массового убийцы», передает «Фонтанка». Сам 19-летний Осипов в суде в очередной раз заявил, что не признает свою вину.

Майор ФСБ Сергей Круть в ходе выездного заседания Московского военного окружного суда в Санкт-Петербурге рассказал, что основной план Осипова состоял в том, чтобы поджечь казарму и забаррикадировать входы и выходы из нее. По его словам, курсант собирался изготовить напалм и поливать им из окон. Представитель ФСБ уточнил, что эти данные были «фактически подтверждены» в ходе опроса Осипова, после того, как в ФСБ поступила информация об обнаруженных у молодого человека записях с планами захватить казарму и оружейную комнату академии.

Круть также рассказал о втором плане подсудимого на тот случай, если ему удастся сбежать из академии. «Он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей», – приводит слова майора ФСБ «Росбалт». «Он (Осипов – прим. ред.) писал (в дневнике), что будет менять транспорт, где будет отсиживаться. В отдаленной деревне будет колоть дрова», – добавил Круть.

Сам курсант вновь заявил в суде, что не признает свою вину. Защита Осипова считает обвинение неправдоподобным. Адвокат подсудимого Виталий Черкасов заявил в суде, что никто не мог сказать, что его подзащитный представляет опасность для общества и государства, но сторона обвинения считает, что «он внезапно решил совершить опасные преступления». Адвокат добавил, что на его подзащитного оказал влияние теракт в метро Петербурга, произошедший 3 апреля 2017 года, передает ТАСС. По словам Черкасова, Осипов считал, что его наработки «впоследствии могут помочь в борьбе с терроризмом, и до последнего был уверен в том, что его арест – это ошибка».

Как сообщал «Новый День», 19-летний курсант первого курса Можайки Осипов был задержан 9 апреля прошлого года, на следующий день его арестовали. Днем ранее в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). Изначально Осипову было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Однако в ходе расследования к нему добавилось обвинение по статье «приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору с наступлением тяжких последствий и умышленным причинением смерти человеку» (п. б, ч. 3, ст. 205 УК РФ), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В мае курсант написал из СИЗО письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в его деле и не дать ошибке «сломать ему жизнь». По словам Осипова, его подвела «любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов», про которых он много читал в книжках и смотрел фильмы. Курсант уверяет, что после нападения на часть Росгвардии в Чечне и после теракта в метро Петербурга стал думать над тем, как защитить казарму. Проблемы у него начались, по его словам, 4 апреля, когда преподаватель обнаружил у него лист из тетрадки, на котором он нарисовал схему казармы академии. В тот же день, отметил молодой человек, с ним встретился сотрудник ФСБ, который в том числе задал вопрос о том, что бы Осипов сделал на месте террористов: «Я много знаю историй из книг и фильмов про диверсантов, поэтому стал придумывать разные ситуации, как бы я поступил на месте террористов».

Отметим, что начало суда по делу курсанта было назначено на 9 января, однако было перенесено на день.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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