Начинается суд над обвиняемым в подготовке теракта курсантом Можайки. Парень свою вину не признает

В Санкт-Петербурге начинается суд по громкому делу курсанта Военно-космической академии имени Можайского (ВКА) Вадима Осипова, обвиняемого в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Первокурсник был арестован после того, как у него были обнаружены план-схема захвата казармы ВКА и книга из перечня экстремистских материалов. Свою вину в подготовке нападения на казарму молодой человек не признает. Ранее он написал письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в его деле и не дать ошибке «сломать ему жизнь».

Судебный процесс по делу курсанта ВКА стартует сегодня в одном из залов Ленинградского окружного военного суда, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Осипова Виталия Черкасова. По словам защитника, дело будет рассмотрено в обычном режиме. На процесс над Осиповым, как ожидается, будут допущены журналисты.

Как сообщал «Новый День», 19-летний курсант первого курса Вадим Осипов был задержан 9 апреля прошлого года, на следующий день его заключили под стражу. Днем ранее в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). В конце мая Осипову было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Однако в ходе расследования ему добавили обвинение по статье «приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору с наступлением тяжких последствий и умышленным причинением смерти человеку» (п. б, ч. 3, ст. 205 УК РФ), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, курсант планировал захватить оружейную комнату в своей академии с помощью однокурсников. Изъятый у него план казармы содержал пометки о том, «как можно ее захватить группой лиц без оружия с последующим доступом в комнату хранения оружия». Кроме того, курсант скачал на телефон книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», включенную в Федеральный список экстремистских материалов.

Осипов – сирота, окончил кадетское училище в Оренбурге. Курсант был вынужден обратиться за помощью к министру обороны Сергею Шойгу. В обращении к главе Минобороны в мае прошлого года Осипов написал, что его подвела «любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов», про которых он много читал в книжках и смотрел фильмы, информировал РБК.

«Я всегда гордился русским разведчиком Кузнецовым. Хотел быть похожим на него, чтобы в случае опасности для России принести такую же пользу нашей стране. Но все мои мечты рухнули 4 апреля, когда на занятиях в академии преподаватель обнаружил у меня лист из тетрадки, на котором я нарисовал схему нашей казармы», – отметил курсант, уточнив, что стал думать над тем, как защитить казарму, после нападения на часть Росгвардии в Чечне и после теракта в метро Петербурга. В тот же день, по словам курсанта, с ним встретился сотрудник ФСБ, который в том числе задал вопрос о том, что бы Осипов сделал на месте террористов: «Я много знаю историй из книг и фильмов про диверсантов, поэтому стал придумывать разные ситуации, как бы я поступил на месте террористов».

Студент отметил, что с 2010 года «готовил себя к службе родине, хотел быть полезным стране и защищать ее, если это потребуется». «Я постоянно думаю, как такое могло произойти со мной. Наверное, после взрыва в метро Санкт-Петербурга ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц. Тут я попался на глаза, тем более сирота, некому заступиться. На моем примере они, наверное, хотят раскрыть «громкое» дело об «опасном террористе», который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию», – заключил Осипов. Курсант попросил Шойгу «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать ему жизнь».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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