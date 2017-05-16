«Не дайте сломать мне жизнь из-за ошибки» / Арестованный по подозрению в терроризме питерский курсант написал письмо Шойгу

Публикации за 16.05.17

Курсант Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов, арестованный по подозрению в содействии террористической деятельности, написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в его деле и не дать ошибке «сломать ему жизнь». Ранее у молодого человека были обнаружены план захвата казармы и книга из перечня экстремистских материалов. Курсант пишет, что его подвело «увлечение историями про диверсантов», указывая, что ему «больше не к кому обратиться»: его мать умерла, а отца он не знает, сообщает РБК, в чье распоряжение попала копия обращения подозреваемого.

Напомним, 19-летний курсант первого курса Вадим Осипов был задержан 9 апреля. Днем ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). Расследование ведет военное управление Следственного комитета России по Ракетным войскам стратегического назначения. Осипов – сирота, окончил кадетское училище в Оренбурге. Курсанта подозревают в склонении, вербовке и вовлечении в террористическую деятельность, а также в вооружении или подготовке людей в целях совершения террористических актов. По версии следствия, курсант планировал захватить оружейную комнату в своей академии. У него был изъят план казармы с пометками «о том, как можно ее захватить группой лиц без оружия с последующим доступом в комнату хранения оружия». Кроме того, он скачал на телефон книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», включенную в Федеральный список экстремистских материалов. Обвинение Осипову пока не предъявлено. Курсанту грозит до 15 лет лишения свободы. 13 апреля Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд санкционировал арест фигуранта на два месяца, до 9 июня.

В обращении Шойгу Осипов пишет, что его подвела «любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов», про которых он много читал в книжках и смотрел фильмы. «Я всегда гордился русским разведчиком Кузнецовым. Хотел быть похожим на него, чтобы в случае опасности для России принести такую же пользу нашей стране. Но все мои мечты рухнули 4 апреля, когда на занятиях в академии преподаватель обнаружил у меня лист из тетрадки, на котором я нарисовал схему нашей казармы», – отметил Осипов, уточнив, что стал думать над тем, как защитить казарму, после нападения на часть Росгвардии в Чечне и после теракта в метро Петербурга. В тот же день, по словам курсанта, с ним встретился сотрудник ФСБ, который в том числе задал вопрос о том, что бы Осипов сделал на месте террористов: «Говорил, чтобы я не опасался, он никому не расскажет про наш разговор. Я много знаю историй из книг и фильмов про диверсантов, поэтому стал придумывать разные ситуации, как бы я поступил на месте террористов». Через несколько дней к курсанту пришли еще два оперативника спецслужбы. «Я подумал, что меня вербуют, поэтому старался показать себя в нужном им виде, так как хотел служить после академии в ФСБ. При ответе на вопросы я что-то придумывал, либо вспоминал про случаи из книг и фильмов про диверсантов», – пишет Осипов.

Подозреваемый также указал, что информация следствия о том, что он якобы в январе 2017 года ездил в Рязань, где принял ислам, по его утверждению, не соответствует действительности: «Я никогда не был в Рязани и считаю себя атеистом».

«Я с 2010 года готовил себя к службе родине, хотел быть полезным стране и защищать ее, если это потребуется. Я постоянно думаю, как такое могло произойти со мной. Наверное, после взрыва в метро Санкт-Петербурга ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц. Тут я попался на глаза, тем более сирота, некому заступиться. На моем примере они, наверное, хотят раскрыть «громкое» дело об «опасном террористе», который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию. Еще я сильно жалею, что подвел свою академию, за что мне очень стыдно», – резюмировал Осипов.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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