Шойгу не помог. Курсанту Можайки все-таки предъявили обвинение в содействии терроризму

Публикации за 24.05.17

Арестованному курсанту Военно-космической академии имени Можайского Вадиму Осипову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Виталия Черкасова. Также защитник сообщил, что следователи взяли с адвокатом студента подписку о неразглашении материалов дела. Ранее молодой человек написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в его деле и не дать ошибке «сломать ему жизнь».

18-летний курсант первого курса Вадим Осипов был задержан 9 апреля. Днем ранее в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). Это произошло после того, как у молодого человека были обнаружены план захвата казармы и книга из перечня экстремистских материалов.

По версии следствия, курсант планировал захватить оружейную комнату в своей академии. Изъятый у него план казармы содержал пометки о том, «как можно ее захватить группой лиц без оружия с последующим доступом в комнату хранения оружия». Кроме того, курсант скачал на телефон книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», включенную в Федеральный список экстремистских материалов. Курсанту грозит до 15 лет лишения свободы. 13 апреля Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд санкционировал арест фигуранта на два месяца, до 9 июня.

Осипов – сирота, окончил кадетское училище в Оренбурге. Курсант был вынужден обратиться за помощью к министру обороны Сергею Шойгу. В обращении к главе Минобороны Осипов пишет, что его подвела «любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов», про которых он много читал в книжках и смотрел фильмы.

«Я всегда гордился русским разведчиком Кузнецовым. Хотел быть похожим на него, чтобы в случае опасности для России принести такую же пользу нашей стране. Но все мои мечты рухнули 4 апреля, когда на занятиях в академии преподаватель обнаружил у меня лист из тетрадки, на котором я нарисовал схему нашей казармы», – отметил курсант, уточнив, что стал думать над тем, как защитить казарму, после нападения на часть Росгвардии в Чечне и после теракта в метро Петербурга. В тот же день, по словам курсанта, с ним встретился сотрудник ФСБ, который в том числе задал вопрос о том, что бы Осипов сделал на месте террористов: «Я много знаю историй из книг и фильмов про диверсантов, поэтому стал придумывать разные ситуации, как бы я поступил на месте террористов».

Студент отметил, что с 2010 года «готовил себя к службе родине, хотел быть полезным стране и защищать ее, если это потребуется». «Я постоянно думаю, как такое могло произойти со мной. Наверное, после взрыва в метро Санкт-Петербурга ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц. Тут я попался на глаза, тем более сирота, некому заступиться. На моем примере они, наверное, хотят раскрыть «громкое» дело об «опасном террористе», который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию», – заключил Осипов.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Сергей Кривенко, комментируя ситуацию, заявил, что ему «трудно допустить, что курсант является террористом и планировал захват казармы». «Возможно, это действительно обычный ученический интерес. Это надо расследовать. Но то, что наши органы часто называют террористами и экстремистами людей, со всем этим не связанных, вызывает подозрения, потому что к органам в этой связи сейчас очень много вопросов», – приводит комментарий правозащитника otr-online.ru.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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