NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

Публикации за 13.04.17

«Планировал захватить оружейную комнату и устроить бойню» / Курсанта военной академии в Петербурге заподозрили в терроризме
Фото: nstar-spb.ru

«Планировал захватить оружейную комнату и устроить бойню» Курсанта военной академии в Петербурге заподозрили в терроризме

Курсант Военно-космической академии имени Можайского арестован в Санкт-Петербурге по подозрению содействии террористической деятельности. По версии следствия, молодой человек планировал захватить оружейную комнату, сообщает портал .

По сведениям издания, 19-летний курсант первого курса Вадим Осипов был задержан еще 9 апреля. Днем ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности).

Отмечается, что Осипов – сирота, окончил кадетское училище в Оренбурге. Молодого человека подозревают в склонении, вербовке и вовлечении в террористическую деятельность, а также в вооружении или подготовке людей в целях совершения террористических актов. По данным издания, в постановлении уголовного дела говорится, что задержанный «вынашивал экстремистскую идеологию, пытался организовать поджоги и взрывы в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений». По версии следствия, которую приводит издание, курсант планировал захватить оружейную комнату в своей академии. В сообщении не уточняется, предъявлены ли ему соответствующие обвинения.

Осипову грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд санкционировал арест курсанта на два месяца, до 9 июня.

Расследование ведет военное управление Следственного комитета России по Ракетным войскам стратегического назначения, уточняет РИА «Новости». Подробности дела не раскрываются.

В академии имени Можайского готовят офицеров для Космических войск. Академия специализируется на подготовке баллистиков, специалистов в расчеты военных комплексов космической разведки, а также специалистов по подготовке спутников-шпионов. Курсанты Можайки считаются интеллектуальной элитой в среде ракетчиков, пояснили в Минобороны.

Напомним, 3 апреля в Петербурге произошел взрыв в вагоне метро. В результате теракта погибли 15 человек, более 50 пострадали. По версии следствия, самоподрыв устроил выходец из Киргизии гражданин России Акбаржон Джалилов. Еще одна бомба, замаскированный под огнетушитель и оставленная Джалиловым на платформе станции метро «Площадь Восстания», была обезврежена. По делу о теракте арестованы 8 предполагаемых сообщников смертника – шестеро в Петербурге и двое в Москве.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.04.17

В подвале матмеха СПбГУ нашли боеприпасы, эвакуированы студенты. / Число жертв теракта в Санкт-Петербурге возросло. / Федеральная трасса «Сортавала» оказалась блокирована для проезда (ВИДЕО). В ЧП обвинили грузоперевозчиков.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter