«Планировал захватить оружейную комнату и устроить бойню» / Курсанта военной академии в Петербурге заподозрили в терроризме

Публикации за 13.04.17

Курсант Военно-космической академии имени Можайского арестован в Санкт-Петербурге по подозрению содействии террористической деятельности. По версии следствия, молодой человек планировал захватить оружейную комнату, сообщает портал 47news.

По сведениям издания, 19-летний курсант первого курса Вадим Осипов был задержан еще 9 апреля. Днем ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности).

Отмечается, что Осипов – сирота, окончил кадетское училище в Оренбурге. Молодого человека подозревают в склонении, вербовке и вовлечении в террористическую деятельность, а также в вооружении или подготовке людей в целях совершения террористических актов. По данным издания, в постановлении уголовного дела говорится, что задержанный «вынашивал экстремистскую идеологию, пытался организовать поджоги и взрывы в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений». По версии следствия, которую приводит издание, курсант планировал захватить оружейную комнату в своей академии. В сообщении не уточняется, предъявлены ли ему соответствующие обвинения.

Осипову грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд санкционировал арест курсанта на два месяца, до 9 июня.

Расследование ведет военное управление Следственного комитета России по Ракетным войскам стратегического назначения, уточняет РИА «Новости». Подробности дела не раскрываются.

В академии имени Можайского готовят офицеров для Космических войск. Академия специализируется на подготовке баллистиков, специалистов в расчеты военных комплексов космической разведки, а также специалистов по подготовке спутников-шпионов. Курсанты Можайки считаются интеллектуальной элитой в среде ракетчиков, пояснили в Минобороны.

Напомним, 3 апреля в Петербурге произошел взрыв в вагоне метро. В результате теракта погибли 15 человек, более 50 пострадали. По версии следствия, самоподрыв устроил выходец из Киргизии гражданин России Акбаржон Джалилов. Еще одна бомба, замаскированный под огнетушитель и оставленная Джалиловым на платформе станции метро «Площадь Восстания», была обезврежена. По делу о теракте арестованы 8 предполагаемых сообщников смертника – шестеро в Петербурге и двое в Москве.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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