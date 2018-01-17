Священник Грозовский получил 14 лет «строгача» за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области сегодня вынес приговор священнику Глебу Грозовскому, обвиняемому в педофилии. Расследование уголовного дела в отношении священнослужителя продолжалось почти 4 года. Суд признал Грозовского виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Кроме того, по решению суда осужденный должен будет выплатить каждой из потерпевших девочек по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Грозовский заявил, что не считает себя виновным и будет обжаловать решение суда.

Как сообщал «Новый День», 19 сентября 2016 году священнику, ранее экстрадированному в Россию из Израиля, было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.

Согласно материалам следствия, летом 2011 года Грозовский, являясь клириком Софийского собора в Царском Селе, в православном детском лагере, расположенном в Ленинградской области, совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста. В июне 2013 года осужденный на территории Греции, в лагере православного детско-юношеского клуба в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения, совершил в отношении них аналогичные действия.

Следственный комитет РФ в ноябре 2013 года объявил Грозовского, находившегося тогда в Израиле с благотворительной миссией, в международный розыск по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Грозовский все обвинения отрицал. Весной 2014 года Грозовский разместил в Сети видеообращение, в котором рассказал, что дело против него было сфабриковано после конфликта с отцом одного из детей, которого отчислили из православного детского лагеря за неподобающее поведение. Он обещал также вскоре вернуться в Россию и отстаивать свою невиновность, но тогда так и не вернулся. В СКР заявили, что кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов дела священник организовал, пытаясь избежать уголовной ответственности.

21 сентября 2014 года на основании запроса об экстрадиции священник был задержан правоохранительными органами Израиля и заключен под стражу, а 7 сентября 2016 года экстрадирован в Россию. Добавим, что на время расследования уголовного дела священник был отстранен от служения в церкви.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.01.18

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