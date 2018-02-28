СКР заинтересовался финансированием работ на Соловках

СКР ведет проверку расходования средств на реставрацию объектов Соловецкого архипелага. Соответствующее обращение в ведомство направил помощник президента РФ по культуре Владимир Толстой, сообщает «Интерфакс».

«В администрации есть контрольное управление, которое поверяет исполнение президентских поручений по каждому направлению. Был ряд поручений президента по Соловкам, и мы совместно с контрольным управлением отслеживаем исполнение. Поскольку там (на объектах – прим. ред.) ситуация достаточно сложная, мы обратили внимание на те недостатки, которые накопились. А дальше уже соответствующие структуры стали проверять по своей части», – сказал Толстой.

При этом он отметил, что это не связано с резонансным «делом реставраторов», по итогам расследования которого был осужден заместитель министра культуры Григорий Пирумов. «Есть объекты, например Новодевичий монастырь, Соловецкий архипелаг, много отдельных, по которым есть президентские поручения и сроки исполнения. Мы в каждом случае смотрим что, как выполнено, качественно ли. Что касается Соловков, там действительно сложно выполнять работы, учитывая сезонность, труднодоступность», – пояснил он.

По словам Толстого, ответственность за выполнение части работ лежала на Архангельской области, другая часть – по линии Минстроя, а непосредственно реставрация – на Минкультуры. «Во всех случаях есть существенные отставания в сроках и большие проблемы с качеством работ. Там на многих объектах начаты работы, и ни по одному не закончены. Финансирование открыто, но не закрыто. Это уже не наша прерогатива разбирался в финансовых ситуациях», – пояснил он.

«Ход расследования мне, конечно, неизвестен. Знаю, что было обращено внимание, и они по своей части ведут работу», – продолжил Толстой. На вопрос ведется ли уже расследование профильными органами, он сказал «надо у них спросить». В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.

Ранее в «Коммерсантъ» сообщил о расследовании уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по итогам проверки использования средств, выделенных Министерством культуры РФ для реставрации охраняемых ЮНЕСКО памятников архитектуры на Соловках.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.18

Екатеринбурженка отсудила у застройщика 770 тысяч рублей за поздно сданную «долевку». / Хватит терпеть издевательства! Рок-музыканты объявили войну «Аэрофлоту». / «Нужны глобальные реформы»: как обезоружили российский биатлон. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»